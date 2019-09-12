الأهلي يفجر مفاجأة بشأن انتقال "الربيعي" إلى الهلال

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تحدث ماجد العامري مدير الاحتراف بالنادي الأهلي، عن الأنباء المترددة حول مفاوضات الهلال مع محمد الربيعي حارس مرمى الأهلي على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.



وقال العامري في تصريحات تليفزيونية: "محمد الربيعي أهلاوي، وعقده مستمر مع الفريق، والإدارة حريصة على استمرار اللاعب".



وتابع: "الحديث عن مفاوضات الهلال مع الربيعي، نقول الهلال نادي شقيق، ويعلم الأنظمة، ولن نتحدث في ذلك الأمر إلا في وقته، ونحن حريصين على استمرار اللاعب".



وينتهي عقد المعيوف مع الأهلي في 2020، ويعد اللاعب "22 سنة"، أحد أبناء النادي الأهلي، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل أن تتم إعارته في موسم 2018-2019، إلى الباطن، لينضم بعدها في أكثر من مناسبة لمعسكرات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.



وتبحث إدارة الهلال عن حارس مرمى جديد؛ لانضمام لصفوف الفريق، بعد تعرض عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، لانتقادات لاذعة وذلك بعد الآداء الباهت الذي ظهر به مع المنتخب السعودي.



وتسبب خطأ المعيوف في استقبال المنتخب السعودي للهدف الثاني أمام اليمن، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، وكأس آسيا "الصين 2023".