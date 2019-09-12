رئيس البريد يضع حجر الاساس لإنشاء مبني الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة









في إطار التطوير الشامل التي تشهده الهيئة القومية للبريد قام عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بوضع حجر الاساس لإنشاء المقر الجديد لمبني البريد المصري بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك بحضور جميع القيادات الادارية والتنفيذية بالبريد المصري.





قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان المقر الجديد للهيئة سيكون اضافة قوية للأصول الثابتة للبريد المصري ودعماً كبيراً لمنظومة العمل في البريد حيث انه تم اختيار تصميم المبني بعناية ليجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد علي احدث نظم العمارة المستدامة التي تسعي الى تقليل اثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة حيث تم اختيار أنظمة البناء والخدمات بشكل يعتمد علي أعلي سبل الراحة من حيث التدفئة والتهوية والإضاءة الموفرة للطاقة والشبكات وأنظمة التحكم والبيانات والاتصالات بالإضافة الي أنظمة توليد ذكية تعتمد على استخدم مصادر الطاقة المتجددة وذلك بالاعتماد علي أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ليحمل المقر الجديد للبريد المصري شعار العراقة والتطور.





واوضح عصام الصغير ان البريد المصري يشهد طفرة قوية وغير مسبوقة في كافة القطاعات سواء على مستوى حجم الاستثمارات والتعاملات المالية او منظومة الخدمات الضخمة المطروحة للمواطنين حيث بلغت إيداعات حسابات التوفير 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل مشيراً الي أن إجمالي الايداعات التي تم الوصول اليها تعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد.























