زعيم حزب العمل الإسرائيلي: نتنياهو لا يصلح أن يكون قدوة لإبنائنا



واشار قائلًا "لن اجلس مع نتنياهو ليس فقط من اجل الحقائب الوزارية لكنى اعتقد انه لا يصلح أن يكون قدوة لإبنائنا".



وخلال اللقاء بدأ وزير الدفاع الإسرائيلى السابق، خلال حرب لبنان 2006،كلمته رغبة منه فى تلميع صورته قبل الدخول فى المعترك الإنتخابى،يوم السابع عشر من شهر سبتمبر الجارى قائلًا "جئت من مستوطنة سديروت وقبل وضع منظومة القبة الحديدية هناك سقط صاروخ قريب من بيتى وتسبب فى قتل جارة لى اثناء خروجها من منزلها كما تسبب فى قطع قدمى حارسى الخاص ثم جاء رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك "إلى منزلى وقال لى توصلنا لقرار من اجل حماية منزلك حتى لا يتمكن أى صاروخ من اختراق جدرانه فأجبته اننى لن اوافق على السكن فى مدينة "سديروت" طالما ان كل قطعة أرض داخلها تعتبر ارض مشاع فتوفير حماية لى فقط امر غير مقبول وعليك ان تهتم بالمستوطنة كلها ثم تاتى لى انا بعد ذلك".



وفى المقابل أنتقد "نيتسان هيروفيتش"،زعيم حزب ميرتس، أداء إئتلاف العمل جيشر تحت زعامة "عامير بيرتس"، بعد انضمام النائبة "اورلى ابو كسيس " للإئتلاف وقال "جاء حزب العمل الذى يترفع عن ان يكون حزب تابع لليسار وراغب فى التغيير ليضم بين صفوفه احدى الشخصيات التى صوتت من اجل قانون اعدام الفلسطينيين ودعمت قانون القومية اليهودية".



وأضاف "من السهل للغاية تجاهل المضمون والامور الجوهرية والإهتمام بالصورة فقط وهذا هو سبب ان العديد من مؤيدى حزب العمل يتخبطون بين حزب العمل والمعسكر الديمقراطى وبالنسبة لنا الامور واضحة لن ننضم الى حزب الليكود بشكل نهائى فغايتنا هى تغيير الحكومة الحالية وعدم الجلوس معها وعدم اعطاء نتنياهو دورة اخرى وعدم اقامه حكومة يمينية تحت زعامته هو وشركاؤه فالهدف هو اقامة حكومة جديدة حكومة تغيير تحقق امال الإسرائيليين بدون نتنياهو وحزب الليكود".





أقسم "عامير بيرتس" زعيم إئتلاف العمل جيشير، خلال المؤتمر الإنتخابى الذى نظمته صحيفتى معاريف وجيروزاليم بوست التى تصدر باللغة لإنجليزية، أنه لن ينضم للإئتلاف مع نتنياهو بعد الانتخابات.