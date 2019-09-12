أبوجريشة ل"الفجر الرياضي": القرعة خدمت الإسماعيلي

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أبدى محمد محسن أبوجريشة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق؛ عن ارتياحة لقرعة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت اليوم بمشاركة 18 ناديا.



وأكد أبوجريشة في تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي"؛ أن الإسماعيلي سيكون على الموعد هذا الموسم؛ وأن هناك عناصر شبابية ومميزة داخل الفريق ستساعد على المنافسة لدخول المربع الذهبي.



وأضاف أبوجريشة؛ " إلغاء القرعة الموجهة يعني أن المنافسة ستكون شريفة ولأخر مباراة في الموسم؛ عكس المواسم السابقة والتي كانت تضع المباريات الكبيرة في نهاية الموسم".



وتابع؛ "الجدول خدم الإسماعيلي؛ حيث وضعه في مباريات متدرجة المستوى من الإسبوع الأول؛ وأعتقد أن هذا الشئ سيفيد الفريق كثيرا".



واختتم؛ "ميوراج المدير الفني الجديد؛ يمتلك الكثير من الخبرات؛ واختياره من مجلس الإدارة لقيادة الفريق هو اختيار موفق؛ وقادر على عودة الدراويش لسابق عهده".



وانتهت قرعة الدوري المصري الممتاز؛ منذ قليل بمشاركة 18 ناديا وأسفرت عن اصطدام مبكر بين الأهلي والزمالك؛ بالجولة الرابعة بجدول المسابقة واستضافة الأهلي نظيره بيراميدز سبورت؛ بالجولة السادسة عشر من جدول المسابقة.



بينما يصطدم أسوان العائد مجددا للمسابقة بمنافسه مصر للمقاصة؛ فيما يستضيف وادي دجلة نظيره طنطا الصاعد حديثا ويلعب طلائع الجيش أمام المقاولون العرب؛ على ملعب الأول.



وكانت القرعة أسفرت عن مواجهات نارية وسكندرية لقطبي الكرة المصرية؛ حيث يلتقي في الجولة الأولى الأهلي مع سموحة؛ بينما يلعب الزمالك ضد الاتحاد في افتتاح البطولة.



وأكد مسؤولو الجبلاية خلال قرعة الموسم الجديد التي أقيمت بفندق الماريوت؛ أن الدورى المصري يبدأ 21 سبتمبر وينتهى بنهاية مايو بسبب عدم تحديد موعد لإنتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية





واختتمت مسابقات الموسم الماضي بشكل رسمي؛ بعدما أسدل الستار على كأس مصر؛ بفوز الزمالك باللقب على حساب بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد.



وكان الأهلي توج بلقب دوري الموسم الماضي؛ للمرة 41 في تاريخه بعد تصدره جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي.



ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري؛ على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك؛ بيوم واحد في نهائي كأس السوبر المصري.



وأعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.