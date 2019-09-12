أول تعليق من رئيس لجنة المسابقات: الدوري يتوقف في نوفمبر





وقال الزناتي، إن الدوري سيتوقف خلال فترة بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020؛ والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل تحت 23 عاما.





وأضاف الزناتي، أن فترة البطولة تأتي ضمن الأجندة الدولية وبالتالي لا يمكن إقامة مباريات الدوري خلال هذه الفترة.





وانتهت قرعة الدوري المصري الممتاز؛ منذ قليل بمشاركة 18 ناديا.





وكشفت القرعة؛ عن المواجهات الكبرى بالدوري المصري الممتاز؛ بعد إلغاء القرعة الموجهة كما جرت العادة بالمواسم السابقة.

وأعلنت القرعة عن اصطدام مبكر بين الأهلي والزمالك؛ بالجولة الرابعة بجدول المسابقة.









بينما أفصحت القرعة عن استضافة الأهلي نظيره بيراميدز سبورت؛ بالجولة السادسة عشر من جدول المسابقة.

وكانت القرعة أعلنت عن مواجهة بيراميدز ضد إنبي؛ بالجولة الأولى.

بينما يصطدم أسوان العائد مجددا للمسابقة بمنافسه مصر للمقاصة؛ فيما يستضيف وادي دجلة نظيره طنطا الصاعد حديثا.

كما أعلنت عن مواجهة طلائع الجيش أمام المقاولون العرب؛ على ملعب الأول.





وكانت القرعة أسفرت عن مواجهات نارية وسكندرية لقطبي الكرة المصرية؛ حيث يلتقي في الجولة الأولى الأهلي مع سموحة؛ بينما يلعب الزمالك ضد الاتحاد في افتتاح البطولة.





وأكد مسؤولو الجبلاية؛ أن الدورى المصري يبدأ 21 سبتمبر وينتهى بنهاية مايو بسبب عدم تحديد موعد لإنتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية.





واختتمت مسابقات الموسم الماضي بشكل رسمي؛ بعدما أسدل الستار على كأس مصر؛ بفوز الزمالك باللقب على حساب بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد.





وكان الأهلي توج بلقب دوري الموسم الماضي؛ للمرة 41 في تاريخه بعد تصدره جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي.





ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري؛ على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك؛ بيوم واحد في نهائي كأس السوبر المصري.





وأعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.

أعلن حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الموعد المحدد لتوقف بطولة الدوري الممتاز.