موعد أبرز المباريات الكبرى في الدور الأول من الدوري المصري

أجريت منذ قليل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020 في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث سيبدأ الموسم الكروي الجديد يوم 21 سبتمبر المقبل على أن ينتهي في نهاية شهر مايو المقبل.





وكان النادي الأهلي قد نجح في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية، حيث نجح في حسم اللقب بالاسابيع الأخيرة له وقبل مواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك بالاسبوع الاخير بالبطولة.



