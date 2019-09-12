افتتاح صعب وختام ناري.. جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري

جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري



الإسماعيلي × الجونة



المصري × الإسماعيلي



الإسماعيلي × وادي دجلة



حرس الحدود × الإسماعيلي



الإسماعيلي × طنطا



الاتحاد × الإسماعيلي



الإسماعيلي × مصر المقاصة



اف سي مصر × الإسماعيلي



الإسماعيلي × الأهلي



المقاولون العرب × الإسماعيلي



الإسماعيلي × إنبي



بيراميدز × الإسماعيلي



الإسماعيلي × ط.الجيش



سموحة × الإسماعيلي



الإسماعيلي × الانتاج الحربي



أسوان × الإسماعيلي



الإسماعيلي × الزمالك



وأكد مسؤولو الجبلاية خلال قرعة الموسم الجديد المقامة حاليا بفندق الماريوت؛ أن الدورى المصري يبدأ 21 سبتمبر وينتهى بنهاية مايو بسبب عدم تحديد موعد لإنتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية



واختتمت مسابقات الموسم الماضي بشكل رسمي؛ بعدما أسدل الستار على كأس مصر؛ بفوز الزمالك باللقب على حساب بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد.



وكان الأهلي توج بلقب دوري الموسم الماضي؛ للمرة 41 في تاريخه بعد تصدره جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي.



ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري؛ على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك؛ بيوم واحد في نهائي كأس السوبر المصري.



وأعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.





كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020؛ بمشاركة 18 ناديا.وأقيمت القرعة ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور مندوبي وممثلي الأندية، ومسئولي الجبلاية وعديد من الشخصيات الرياضية.وأسفرت القرعة عن اصطدام مبكر بين الأهلي والزمالك؛ بالجولة الرابعة بجدول المسابقة واستضافة الأهلي نظيره بيراميدز سبورت؛ بالجولة السادسة عشر من جدول المسابقة.