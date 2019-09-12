افتتاح صعب وختام ناري.. جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:08 م
Advertisements
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020؛ بمشاركة 18 ناديا.
وأقيمت القرعة ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور مندوبي وممثلي الأندية، ومسئولي الجبلاية وعديد من الشخصيات الرياضية.
وأسفرت القرعة عن اصطدام مبكر بين الأهلي والزمالك؛ بالجولة الرابعة بجدول المسابقة واستضافة الأهلي نظيره بيراميدز سبورت؛ بالجولة السادسة عشر من جدول المسابقة.
جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري
الإسماعيلي × الجونة
المصري × الإسماعيلي
الإسماعيلي × وادي دجلة
حرس الحدود × الإسماعيلي
الإسماعيلي × طنطا
الاتحاد × الإسماعيلي
الإسماعيلي × مصر المقاصة
اف سي مصر × الإسماعيلي
الإسماعيلي × الأهلي
المقاولون العرب × الإسماعيلي
الإسماعيلي × إنبي
بيراميدز × الإسماعيلي
الإسماعيلي × ط.الجيش
سموحة × الإسماعيلي
الإسماعيلي × الانتاج الحربي
أسوان × الإسماعيلي
الإسماعيلي × الزمالك
وأكد مسؤولو الجبلاية خلال قرعة الموسم الجديد المقامة حاليا بفندق الماريوت؛ أن الدورى المصري يبدأ 21 سبتمبر وينتهى بنهاية مايو بسبب عدم تحديد موعد لإنتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية
واختتمت مسابقات الموسم الماضي بشكل رسمي؛ بعدما أسدل الستار على كأس مصر؛ بفوز الزمالك باللقب على حساب بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد.
وكان الأهلي توج بلقب دوري الموسم الماضي؛ للمرة 41 في تاريخه بعد تصدره جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري؛ على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك؛ بيوم واحد في نهائي كأس السوبر المصري.
وأعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.
وأقيمت القرعة ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور مندوبي وممثلي الأندية، ومسئولي الجبلاية وعديد من الشخصيات الرياضية.
وأسفرت القرعة عن اصطدام مبكر بين الأهلي والزمالك؛ بالجولة الرابعة بجدول المسابقة واستضافة الأهلي نظيره بيراميدز سبورت؛ بالجولة السادسة عشر من جدول المسابقة.
جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري
الإسماعيلي × الجونة
المصري × الإسماعيلي
الإسماعيلي × وادي دجلة
حرس الحدود × الإسماعيلي
الإسماعيلي × طنطا
الاتحاد × الإسماعيلي
الإسماعيلي × مصر المقاصة
اف سي مصر × الإسماعيلي
الإسماعيلي × الأهلي
المقاولون العرب × الإسماعيلي
الإسماعيلي × إنبي
بيراميدز × الإسماعيلي
الإسماعيلي × ط.الجيش
سموحة × الإسماعيلي
الإسماعيلي × الانتاج الحربي
أسوان × الإسماعيلي
الإسماعيلي × الزمالك
وأكد مسؤولو الجبلاية خلال قرعة الموسم الجديد المقامة حاليا بفندق الماريوت؛ أن الدورى المصري يبدأ 21 سبتمبر وينتهى بنهاية مايو بسبب عدم تحديد موعد لإنتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية
واختتمت مسابقات الموسم الماضي بشكل رسمي؛ بعدما أسدل الستار على كأس مصر؛ بفوز الزمالك باللقب على حساب بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد.
وكان الأهلي توج بلقب دوري الموسم الماضي؛ للمرة 41 في تاريخه بعد تصدره جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري؛ على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك؛ بيوم واحد في نهائي كأس السوبر المصري.
وأعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.
Advertisements
- رسمياً.. اتحاد الكرة يكشف عن موعد إجراء قرعة الدوري المصري
- عاجل.. اتحاد الكرة يعلن موعد بدء وانتهاء الدوري المصري 2019 - 2020
- عاجل.. قرعة الدوري.. مواجهتان ناريتان للأهلي والزمالك في الأسبوع الأول
- عاجل.. قمة الأهلي والزمالك في موعد مبكر
- جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الجديد
- مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ضد بيراميدز في الدوري الجديد
- الأهلي يصطدم بالمصري في الجولة السادسة
- جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2019 - 2020 كاملا
- قرعة الدورى المصري موسم 2019-2020
- تعرف على مباريات مصر المقاصة كاملة بالدوري العام