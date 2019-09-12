قبلي: "فرحني بعودتي المدرسية" شعار حملة الهيئة الجهوية للهلال الاحمر لجمع المساعدات المدرسية

شرعت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقبلي، في الحملة السنوية لجمع الأدوات المدرسية التي تنتظم هذه السنة تحت شعار "فرحني بعودتي المدرسية"، وفق ما أكده اليوم الخميس الكاتب العام للهيئة، مصباح زرقان.

وبيّن زرقان في تصريح لـ(وات)، أن الاعانات التي ستخصص لأبناء العائلات المحدودة الدخل، تتمثل في محفظة كاملة تحتوي على مختلف الادوات المدرسية والكتب لمختلف المستويات الدراسية، فضلا عن الميداعات والملابس.

واضاف المصدر ذاته، أن الحملة مكنت الى الان من جمع عدد من التبرعات المادية والعينية، مشيرا الى ان العائلات المسجلة من قبل مصالح الهيئة للانتفاع بهذه المساعدات، بلغت الى حد الان 297 عائلة.

وأكد الحرص على تمكين أطفال كافة هذه العائلات من الانتفاع بمستلزمات العودة المدرسية، الى جانب ما يمكن جمعه من ملابس، ما من شأنه أن يؤمن عودة هؤولاء الاطفال الى مقاعد الدراسة والحد من ظاهرة الانقطاع عن التعليم بسبب الظروف المادية لبعض العائلات خاصة في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.