عاجل.. قمة الأهلي والزمالك في موعد مبكر

أسفرت قرعة الدوري المصري عن موعد مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع من جدول المبارايات.

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ عن موعد بداية وانتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.





وأكد مسؤولو الجبلاية خلال قرعة الموسم الجديد المقامة حاليا بفندق الماريوت؛ أن الدورى المصري يبدأ 21 سبتمبر وينتهى بنهاية مايو بسبب عدم تحديد موعد لإنتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية





وتقام القرعة ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور مندوبي وممثلي الأندية، ومسئولي الجبلاية وعديد من الشخصيات الرياضية.





واختتمت مسابقات الموسم الماضي بشكل رسمي؛ بعدما أسدل الستار على كأس مصر؛ بفوز الزمالك باللقب على حساب بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد.





وكان الأهلي توج بلقب دوري الموسم الماضي؛ للمرة 41 في تاريخه بعد تصدره جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي.



