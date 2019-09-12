يوسف الشاهد : أنا عمري ما كذبت على التوانسة

قال يوسف الشاهد المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها عن حركة تحيا تونس أنه كان صادقا مع التونسيين ولم يكذب عليهم.

وأكد في هذا السياق أنه منذ توليه رئاسة الحكومة صارح الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي حتى يكون المواطن البسيط على بينة بالحقيقة ولا ينساق وراء ما يروج من مغالطات.

وتعهد يوسف الشاهد في هذا السياق بتحقيق كل الوعود الانتخابية اذا ما اختاره التونسيون رئيسا للجمهورية.

وبين أن برنامجه الانتخابي قابل للتطبيق لأنه نابع من الواقع داعيا في الوقت ذاته التونسيين الى عدم الانسياق وراء الأوهام التي يسوق لها بعض الأطراف.

وشدد يوسف الشاهد على ضرورة التصويت لمن يحمل مشروعا حقيقا لتونس، مشروعا نابعا من الواقع ويبني تونس الغد.

ونذكر ان الشاهد تحول صباح اليوم الى ولاية الكاف في اطار حملته الانتخابية للاستحقاق الرئاسي للالتقاء بمسانديه وأنصاره.



