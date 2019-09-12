عاجل.. اتحاد الكرة يعلن موعد بدء وانتهاء الدوري المصري 2019 - 2020
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:10 م
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محمد الصو
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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن موعد بداية وانتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.
وأكد مسؤولو الجبلاية خلال قرعة الموسم الجديد المقامة حاليا بفندق الماريوت؛ أن الدورى المصري يبدأ 21 سبتمبر وينتهى بنهاية مايو بسبب عدم تحديد موعد لإنتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية
وتقام القرعة ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور مندوبي وممثلي الأندية، ومسئولي الجبلاية وعديد من الشخصيات الرياضية.
واختتمت مسابقات الموسم الماضي بشكل رسمي؛ بعدما أسدل الستار على كأس مصر؛ بفوز الزمالك باللقب على حساب بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد.
وكان الأهلي توج بلقب دوري الموسم الماضي؛ للمرة 41 في تاريخه بعد تصدره جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري؛ على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك؛ بيوم واحد في نهائي كأس السوبر المصري.
وأعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.
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