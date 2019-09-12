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حمة الهمامي : أنا مسلم ولا أتاجر بالدين

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:09 م
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حمة الهمامي : أنا مسلم ولا أتاجر بالدين
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محمد وليد الجموسي
 
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قال مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية حمه الهمامي إنه يعتنق الدين الإسلامي و ينتمي للأمة الإسلامية خلافا لما يروجه منافسيه السياسيين.
وشدد الهمامي في حوار على قناة حنبعل على أنه ينتمي للأمة الاسلامية و من عائلة مسلمة ووسط مسلم.
واتهم حمة الهمامي البعض من منافسيه السياسيين بتوظيف الدين نظرا لضعف برامجهم و مقترحاتهم، مشددا على أنه لا يتاجر مثل غيره بالدين لاخفاء ضعف برامجه مثل ما يقوم بذلك غيره من السياسيين.
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