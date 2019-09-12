حمة الهمامي : أنا مسلم ولا أتاجر بالدين

قال مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية حمه الهمامي إنه يعتنق الدين الإسلامي و ينتمي للأمة الإسلامية خلافا لما يروجه منافسيه السياسيين.

وشدد الهمامي في حوار على قناة حنبعل على أنه ينتمي للأمة الاسلامية و من عائلة مسلمة ووسط مسلم.

واتهم حمة الهمامي البعض من منافسيه السياسيين بتوظيف الدين نظرا لضعف برامجهم و مقترحاتهم، مشددا على أنه لا يتاجر مثل غيره بالدين لاخفاء ضعف برامجه مثل ما يقوم بذلك غيره من السياسيين.