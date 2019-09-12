حاتم بولبيار : قلبي يساري ومخي ليبرالي و لهذا إنضممت لحركة النهضة
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:06 م
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محمد وليد الجموسي
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قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية حاتم بولبيار انه انضم لحركة النهضة سنة 2011 كان هدفه خدمة تونس بالدرجة الأولى.
و اعتبر بولبيار خلال استضافته في برنامج "الرئيس" على قناة التاسعة ، ان قلبه يساري و عقله ليبرالي و انه انضم للنهضة كان بإقتراح من أحد الأصدقاء رغم تلقيه عرضا من حزب آفاق تونس وأنه لم يمكث في مجلس الشورى سوى 3 سنوات.
و أكد بولبيار ان تونس أصبحت ملكا للجميع.
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