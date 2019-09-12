حاتم بولبيار : قلبي يساري ومخي ليبرالي و لهذا إنضممت لحركة النهضة

قال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية حاتم بولبيار انه انضم لحركة النهضة سنة 2011 كان هدفه خدمة تونس بالدرجة الأولى.

و اعتبر بولبيار خلال استضافته في برنامج "الرئيس" على قناة التاسعة ، ان قلبه يساري و عقله ليبرالي و انه انضم للنهضة كان بإقتراح من أحد الأصدقاء رغم تلقيه عرضا من حزب آفاق تونس وأنه لم يمكث في مجلس الشورى سوى 3 سنوات.

و أكد بولبيار ان تونس أصبحت ملكا للجميع.