عمدة باريس إلى نيمار: عليك أن تفوز بـ دوري أبطال أوروبا

لم يكن نيمارلاعب باريس ساان جيرمان قادراً على مغادرة العاصمة الفرنسية هذا الصيف بسبب عدم إبرام صفقة مع برشلونة ، ولكن عمدة باريس آن هيدالغو ، دعت البرازيلية للفوز بدوري أبطال أوروبا للنادي الباريسي هذا الموسم.





لعب نيمار في مباراة واحدة فقط بالضربة القاضية للنادي في دوري الأبطال منذ وصوله حيث فشل النادي الباريسي في تجاوز الدور الأول بالضربة القاضية في المواسم المتعاقبة.





في عامه الثاني من الظهور في مباراة الإياب من آخر 16 مباراة مع ريال مدريد في 2017/18 ، بينما فقد ساقيه ضد مانشستر يونايتد في نفس المرحلة من الموسم الماضي.





كان برج إيفل مضاء باللونين الأحمر والأزرق ، والألوان من باريس و باريس سان جيرمانالآن يا فتى ، نحن نحبك كثيرًا ولكن عليك أن تفوز بدوري الأبطال "، صرح هيدالغو على تيلي لوسيرس.





يجب أن يضع قدميه على الأرض ويساعد الفريق الذي اشتراه" باريس استقبلته جيدا أحب كرة القدم ، أحب هذا الفريق وسأؤيدهم حتى النهاية. "