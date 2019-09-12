كيف تسعد طفلك علي الطريقة الهولندية؟

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يبدأ التحقيق الذي أجريته حول سبب سعادة الأطفال الهولنديين في قرية هولندية صغيرة يبلغ عدد سكانها 10000 نسمة.



يقع فندق دورن في وسط هولندا، حيث تقطنه معظم العائلات الشابة والمتقاعدين ومحبي الطبيعة والناس الذين يبحثون عن معدل أبطأ من الحياة. كما يبعد مسافة 5،478 ميلًا عن سان فرانسيسكو.



انتقلت أنا وزوجي، وهو رجل أعمال هولندي، إلى هنا بعد 10 سنوات من زواجنا. عندما أصبحت حاملًا لاول مرة، وكنت قلقة للغاية بسبب النصائح (غير المرغوب فيها) بشأن فلسفات الأبوة والأمومة المتناقضة.



• اكتشاف الطريقة الهولندية في التربية

الآباء الهولنديون هم من أسعد الناس في العالم. لكن بعد عام من الأمومة، عثرت على تقرير اليونيسف لعام 2013 الذي يدعي أن الأطفال الهولنديين أسعد أطفال العالم. كان التقرير بمثابة متابعة لتقرير تم إجراؤه عام 2007، حيث تم تصنيف هولندا لأول مرة كمثال رئيسي على ازدهار الطفولة. تحتل المملكة المتحدة والولايات المتحدة المرتبة الأدنى.



فكيف يربي الآباء والأمهات الهولنديين أسعد الأطفال في العالم؟ هذه هي الأسرار الستة فيما يتعلق بأسباب سعادة الأطفال هنا:



• حصول الأطفال على الكثير من النوم

في عام 2013، بحثت دراسة من المجلة الأوروبية لعلم النفس التنموي الاختلافات المزاجية بين الأطفال الأمريكيين والهولنديين. وخلص الباحثون إلى أن "الأطفال الهولنديين يضحكون ويبتسمون ويحبون أكثر من نظرائهم الأمريكيين".



وفقًا للدراسة، فإن سلوك الرضيع الهولندي الهادئ نسبيًا يرجع جزئيًا إلى جدول نوم أكثر تنظيمًا وأنشطة أقل كثافة. من المعروف أن الآباء والأمهات الأميركيين يؤكدون أهمية التحفيز، ويعرضون أطفالهم لمجموعة واسعة من التجارب الجديدة.



يركز الآباء الهولنديون، من ناحية أخرى، على الأنشطة اليومية في المنزل، مع التركيز على أهمية الراحة والانتظام. الآباء والأمهات ليس لديهم هوادة حول قدسية النوم. اشارت الأبحاث الي أن الهولنديين، في المتوسط، يحصلون على نوم أكثر من أي شخص آخر في العالم: حوالي ثماني ساعات و12 دقيقة كل ليلة.



• قضاءالأطفال المزيد من الوقت مع كلا الوالدين

في عام 1996، منحت الحكومة الهولندية الموظفين بدوام جزئي حقوقًا متساوية كالعاملين بدوام كامل، مما يمهد الطريق لتحقيق توازن أعلى بين العمل والحياة. ثقافة العمل بدوام جزئي سبب آخر يجعل الجميع أكثر سعادة هنا. مع أسبوع عمل مدته 29 ساعة، تتمتع هولندا بأقصر أسبوع في العالم لمحترفي الأعمال، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2018.



يعمل ما يقرب من نصف السكان البالغين الهولنديين بدوام جزئي، حيث يعمل 26.8٪ من الرجال بأقل من 36 ساعة كحد أقصى في الأسبوع و75٪ من النساء يعملن بدوام جزئي - وهذا في جميع القطاعات، من العمال غير المهرة والمحترفين.



يضغط معظم الآباء الهولنديين ساعات العمل بدوام كامل إلى أربعة أيام فقط. مما يتيح تتيح لهم تكريس يوم واحد على الأقل أسبوعيًا لقضاء بعض الوقت مع أطفالهم.



• عدم الضغط للتفوق في المدرسة

من بين جميع قرارات التربية التي يجب أن نتخذها، يبدو أن اختيار إحدى المدارس هو الأكثر أهمية. لكن في هولندا، لا يتعلق الأمر بمعدلات تراكمية عالية وجامعات القمة. يُنظر إلى التعليم على أنه الطريق إلى تربية الطفل ونموه الشخصي.



هناك نوعان من مؤهلات التعليم العالي الهولندية: الشهادات الموجهة نحو البحث التي تقدمها الجامعات، والشهادات الموجهة للمهن التي تقدمها الكليات. لا تحتاج إلى أي درجات محددة للحصول على القبول في معظم البرامج - كل ما تحتاجه هو اجتياز امتحانات الثانوية العامة.



تستثمر المدارس هناك طاقة أكبر في التحفيز أكثر من التحصيل. ان الإنجاز هو ما تركز عليه المدارس الفرنسية والإنجليزية، لكن أظهر بحثنا أن المهارات الاجتماعية مفيدة للسعادة. إنها أكثر أهمية بكثير من معدل ذكاء الشخص.



• تشجيع الأطفال على التعبير عن آرائهم

كل فرد في العائلة، بمن فيهم أصغرهم سنًا، لديه رأي. يطور الاطفال بالفعل مهارات لغوية كافية للتعبير عن ما هو مهم بالنسبة لهم. بعد ذلك، كان الأمر كله يتعلق بتعليمهم كيفية صياغة حلول عقلانية.



التربية القائمة على التفاوض ليست لضعاف القلوب. يمكن أن تكون مرهقة، وسيتم اختبار صبرك. ولكن من خلال السماح لطفلنا الصغير بالتفاوض، كنا نعلمه كيفية تحديد حدوده.



إنها مهارة ستكون مفيدة عندما يكبر، سواء كان ذلك لمقاومة الخضوع للضغط على الأقران، أو التأقلم عندما يجد نفسه في موقف خطير، أو لاثبات نفسه في العمل.



• المعنى الهولندي للنجاح



مثل جميع الآباء في جميع أنحاء العالم، الهولنديون لديهم طموحات عالية لأطفالهم. في حين أن أنماط التربية لدينا قد تكون مختلفة، فإننا نرى السعادة وسيلة لتحقيق النجاح، في مقابل النجاح كوسيلة للسعادة.



تعتبر السعادة بوابة للوعي الذاتي، والدوافع الذاتية، والاستقلال، والعلاقات الإيجابية مع مجتمعاتهم - وهذا ما نعتقد أنه يزرع النجاح.

