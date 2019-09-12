"الأرصاد" تُحذر من تساقط أمطار يومي السبت والأحد بهذه المناطق

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرار في الأحوال الجوية، وهذا الاستقرار سوف يستمر اليوم وغدًا، لافتًا إلى أنت درجات الحرارة ما زالت حول معدلها الطبيعي.



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الظواهر الموجودة هو وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وهناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، وهذا الطقس سوف يستمر يومي الخميس والجمعة.



وأوضح "رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اعتبارًا من السبت والأحد سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن هذه الأمطار ستكون أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة أذانًا ببدء فصل الخريف مبكرًا هذا العام.



وشدد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تساقط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول خلال شهر سبتمبر الجاري، ليس صحيح على الإطلاق، منوهًا إلى أن من تحدث عن ذلك اعتمد في حديثه على أن من سمات فصل الخريف ككل أنه يتسم بتساقط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، ولكن هذا لا يعني أن تكون هذه السيول

خلال فصل سبتمبر الجاري.



الجدير بالذكر أن الهيئة العام للأرصاد الجوية، أصدرت بيانًا يتضمن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس 12-9-2019، حيث يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.



كما أوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.





قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وهذا الاستقرار سوف يستمر اليوم وغدًا، لافتًا إلى أنت درجات الحرارة ما زالت حول معدلها الطبيعي.



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الظواهر الموجودة هو وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وهناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، وهذا الطقس سوف يستمر يومي الخميس والجمعة.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اعتبارًا من السبت والأحد سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن هذه الأمطار ستكون أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة أذانًا ببدء فصل الخريف مبكرًا هذا العام.



وشدد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تساقط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول خلال شهر سبتمبر الجاري، ليس صحيح على الإطلاق، منوهًا إلى أن من تحدث عن ذلك اعتمد في حديثه على أن من سمات فصل الخريف ككل أنه يتسم بتساقط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، ولكن هذا لا يعني أن تكون هذه السيول خلال فصل سبتمبر الجاري.



الجدير بالذكر أن الهيئة العام للأرصاد الجوية، أصدرت بيانًا يتضمن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس 12-9-2019، حيث يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.



كما أوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



