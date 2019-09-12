المنيا تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ورطب ليلا.. اليوم الخميس
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
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أحمد الخميسي
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر، حيث يسود في محافظة المنيا طقس مائل للحرارة صباحا شديد الخرارة في فترة الظهيرة ولطيف ليلا، حيث أن درجه الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمي 35 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال الجمهورية.
وعلي جانب اخر تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار.
الفجر ترصد لكم درجات الحرارة اليوم الخميس في الصعيد والمحافظات الساحلية.
وكشف خبراء الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، على النحو التالي:-
درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى
محافظة القاهرة 24 33
مدينة شبين الكوم 24 33
مدينة طنطا 24 33
مدينة دمنهور 24 32
محافظةالإسكندرية 25 30
مدينة بلطيم 23 30
مطروح 22 30
مدينة السلوم 22 31
سيوة 20 34
محافظة بورسعيد 24 30
محافظة دمياط 24 30
مدينة الزقازيق 24 34
محافظة الاسماعيلية 22 34
محافظة السويس 23 34
العريش 22 31
مدينة رفح 21 31
مدينة رأس سدر 24 34
نخل 19 32
مدينة نويبع 27 35
مدينة طابا 25 32
مدينة كاترين 16 31
مدينة الطور 26 32
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 28 34
محافظة الفيوم 24 34
محافظة بنى سويف 24 35
محافظة المنيا 22 35
محافظة أسيوط 24 36
محافظة سوهاج 25 37
محافظة قنا 25 38
محافظة الأقصر 25 39
محافظة أسوان 26 39
مدينة أبوسمبل 25 39
الوادى الجديد 24 38
شلاتين 27 36
ابو رماد 26 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 28 33
كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، تشهد الأمواج ارتفاع يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتوقعوا أن تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
كما أوضح خبراء هيئة الأرصاد أنه ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب مصر.
وعلي جانب اخر تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار.
الفجر ترصد لكم درجات الحرارة اليوم الخميس في الصعيد والمحافظات الساحلية.
وكشف خبراء الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، على النحو التالي:-
درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى
محافظة القاهرة 24 33
مدينة شبين الكوم 24 33
مدينة طنطا 24 33
مدينة دمنهور 24 32
محافظةالإسكندرية 25 30
مدينة بلطيم 23 30
مطروح 22 30
مدينة السلوم 22 31
سيوة 20 34
محافظة بورسعيد 24 30
محافظة دمياط 24 30
مدينة الزقازيق 24 34
محافظة الاسماعيلية 22 34
محافظة السويس 23 34
العريش 22 31
مدينة رفح 21 31
مدينة رأس سدر 24 34
نخل 19 32
مدينة نويبع 27 35
مدينة طابا 25 32
مدينة كاترين 16 31
مدينة الطور 26 32
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 28 34
محافظة الفيوم 24 34
محافظة بنى سويف 24 35
محافظة المنيا 22 35
محافظة أسيوط 24 36
محافظة سوهاج 25 37
محافظة قنا 25 38
محافظة الأقصر 25 39
محافظة أسوان 26 39
مدينة أبوسمبل 25 39
الوادى الجديد 24 38
شلاتين 27 36
ابو رماد 26 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 28 33
كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، تشهد الأمواج ارتفاع يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتوقعوا أن تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
كما أوضح خبراء هيئة الأرصاد أنه ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب مصر.
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