المنيا تشهد طقس شديد الحرارة نهارا ورطب ليلا.. اليوم الخميس

الفجر ترصد لكم درجات الحرارة اليوم الخميس في الصعيد والمحافظات الساحلية.





كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، تشهد الأمواج ارتفاع يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتوقعوا أن تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



كما أوضح خبراء هيئة الأرصاد أنه ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب مصر.



توقعت هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر، حيث يسود في محافظة المنيا طقس مائل للحرارة صباحا شديد الخرارة في فترة الظهيرة ولطيف ليلا، حيث أن درجه الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمي 35 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال الجمهورية.وعلي جانب اخر تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار.وكشف خبراء الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، على النحو التالي:-درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمىمحافظة القاهرة 24 33مدينة شبين الكوم 24 33مدينة طنطا 24 33مدينة دمنهور 24 32محافظةالإسكندرية 25 30مدينة بلطيم 23 30مطروح 22 30مدينة السلوم 22 31سيوة 20 34محافظة بورسعيد 24 30محافظة دمياط 24 30مدينة الزقازيق 24 34محافظة الاسماعيلية 22 34محافظة السويس 23 34العريش 22 31مدينة رفح 21 31مدينة رأس سدر 24 34نخل 19 32مدينة نويبع 27 35مدينة طابا 25 32مدينة كاترين 16 31مدينة الطور 26 32شرم الشيخ 28 36الغردقة 26 36مرسى علم 28 34محافظة الفيوم 24 34محافظة بنى سويف 24 35محافظة المنيا 22 35محافظة أسيوط 24 36محافظة سوهاج 25 37محافظة قنا 25 38محافظة الأقصر 25 39محافظة أسوان 26 39مدينة أبوسمبل 25 39الوادى الجديد 24 38شلاتين 27 36ابو رماد 26 35حلايب 27 34رأس حدربة 28 33