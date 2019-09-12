القبض على 15 سائق بالمنيا تحت تأثير المخدرات

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة



أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية الحوارتة التابعة لمركز المنيا، بسبب الخلاف على مجرى مياه، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا الجامعى.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية الحوارتة التابعة لدائرة مركز المنيا.



بانتقال قوات الأمن برئاسة العقيد أحمد صلاح مفتش مباحث المركز وبقيادة المقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز والرائد على سرحان والرائد حازم عسقلاني معاوني مباحث المركز تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من:- طرف أول: " محمد. أ. ع" 19 عامًا عامل، ومصاب " بطلق خرطوش" - " أحمد. ع. أ" 45 عامًا عامل، ومصاب " برش خرطوش " - " هشام. ص. ت" 35 عامًا عامل، " - " محمد.ز.ا" 37 عامًا فلاح - " محمود. ز. ا " 40 عامًا فلاح، وطرف ثاني:" حجاج. ف. ع " 33 عامًا فلاح -" إسلام. خ. ف " 17 عامًا طالب - " سيد. ع. م" 64 عامًا مساعد شرطة بالمعاش.

وتبين أن سبب حدوث المشاجرة بين الطرفين خلاف على مجرى مائى خاص لحد الأرض الزراعية الفاصل بين الطرفين، تم ضبط طرفي المشاجرة.



وعلي جانب اخر أمرت نيابة أبو قرقاص، تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية واقعة سرقة مبلغ مالي وسيارة ربع نقل، بيج اللون، وتبين أن المبلغ المستولى عليه 900 ألف جنيه.



وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بوصول بلاغ إلى مركز شرطة أبو قرقاص بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالي وسيارة ربع نقل بيج اللون، وتبين أن المبلغ المستولى عليه 900 ألف جنيه.



وعقب تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة وقيادة المقدم محمد عصمت، رئيس مباحث المركز، والنقيب محمود مصطفى، والنقيب محمد زيدان، والنقيب علاء سلطان، والنقيب محمد إسماعيل، معاوني مباحث مركز أبوقرقاص، تمكنوا من فك غموض الواقعة؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ضاحي. ع. ه"، 34 عامًا، مقيم بقرية بني خالد مركز ملوي، عامر. ه. س"، 34 عامًا، مقيم بني خالد مركز ملوي، "مصطفى. س. ص"، 25 عاما، مقيم بعزبة سيف النصر ملوي، "سليمان. ص. أ"، 55 عامًا، ومقيم بعزبة سيف النصر ملوي، "محمود. ر. ص"، 30 عامًا، ومقيم بنزلة أسمنت أبو قرقاص، "أحمد. ع. ع"، 30 عامًا، ومقيم بنزلة أسمنت أبو قرقاص، "علاء. ن. خ"، وشهرته "أبو مندي"، 47 عامًا، ومقيم بقصر هور ملوي، "موسى. ع. ر"، 43 عامًا، سائق، مقيم بالبربا أبو قرقاص.



تم ضبط جميع المتهمين وبحوزة الأول والثاني مبلغ 800 ألف جنيهًا وطبنجة ٩ ملي و6 طلقات وسيارة ملاكي ماركة النترا.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وسرقة المبلغ المالي من داخل سيارة "ع. ج. ك"، 63 عامًا سائق، ومقيم بمركز بني مزار حال قيامه بتوصيل المبلغ إلى أحد الأشخاص بمركز أبو قرقاص.

شنت إدارة مرور المنيا، حملة لفحص السائقين متعاطي المخدرات، ما أسفر عن ضبط 15 حالات إيجابية، خلال الـ24 ساعة الماضية.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، اخطارًا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، يفيد بأنه في إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة، بقيادة المقدم هشام عبد الحكيم، رئيس مباحث المرور، ومعاونة الرائد رماح عرفة، تم فحص 68 عينة، أسفرت عن إيجابية 15 حالات تعاطي مواد مخدرة.