تعرف على أسعار الحديد في محافظة الإسماعيلية.. اليوم الخميس

صناعة الحديد والتخلص من الشوائب



تحمير حجر الحديد داخل أفران الكلس، وذلك للتخلّص من الشوائب العالقة به، نفخ الحديد بالهواء، أو ما يُغرف بالانفجار، ويتم ذلك داخل الفرن العالي باستخدام المحرّكات البخاريّة الجبّارة والقويّة، فالهواء ضروري للحفاظ على عمليّة المزج، والحرق التي تتم داخل الفرن. إضافة الحجر الجيري القابل للاتحاد مع العوالق والشوائب الموجودة في الحديد الخام، مما يُساعد على تدفقه، ويُطلق على هذا الخليط اسم ركام المعادن أو الخبث، ويتم التخلّص منه وإزالته عن طريق فتح الصنبور الذي سيسمح للخبث بالخروج منه بعد أن يطفو على سطح الخليط. فتح الصنبور الموجود أسفل الفرن العمودي.



وذلك حتى يخرج الحديد المصهور إلى خارج الفرن. العمل على تدفّق الحديد على مكان مهُيّأ ومُجهّز بالرمل، بحيث يكون مُنظمًا ومُرتّبًا. نقل الحديد إلى مصافي التكرير، من ثم تسخينه وصهره، وإعادة تشكيل

معادن الحديد ودهنه بسهولة



يمتاز معدن الحديد بلونه الأبيض اللامع، يُعتبر معدن الحديد قويًا، ويُمكن دهنه بسهولة، كما يمتاز بالمرونة. يتغيّر لونالحديد بفعل التآكل، ويعود ذلك لتجمّع لأكسجين فيه مع توفر الرطوبة، ويُعدّ الحديد قابلًا للصدأ، يتوفّر الحديد بكثرة في قشرة الأرض، فهو حاصل على المرتبة الرابعة من حيث ترتيب العناصر المتوافرة في قشرة الأرض.



عملية انتاج الحديد داخل القوس الكهربائي



يتم صهر الحديد داخل فرن القوس الكهربائي، وبعد القيام بوضع الحديد داخل الفرن والقيام بغلقه، تأتي مرحلة صب الحديد بعد عملية الصهر ويرفع الحديد عن طريق أوناش كهربائية، ويتم صب الحديد من جديد وذلك في جهاز الصب وتصبح أشكال الحديد دائرية، ويتم تمرير الحديد على ماكينة الاستعدال وذلك بعد خروج الحديد من ماكينة الصب، وتعمل ماكينة الاستعدال على تحوليه إلى شكل متوازي مستطيلات.



تعرف علي المقص الأوتوماتيكي لإنتاج الحديد



وبعدها يتم تمريره على المقص الأوتوماتيكي فيقطعه إلى أبعاد مختلفة، ويتم تبريده من خلال إمراره بالمواسير، وبعدها يوضع الحديد في فرن التدين، وهذا الفرن يعمل على تسخين الحديد على درجات عالية بمعدل ألف درجة سلسيوس لتسهل تشكيله، ثم يمرر على أكثر من مرحلة لقطع الحديد المسخن، ويحدث تقليل لقطره حتى يصل للقطر المطلوب، وبعدها يتم وضع الأسياخ على حصير حتى يتم تبريدها.



عملية تكوين حديد التسليح



حديد التسليح، ويكون له العديد من الأقطار مثل 22، 19، 16، 12 مليمتر، وأيضا قطع الحديد التي تكون زائدة وهذه تباع فقط لمصانع الدرفلة الآلية.



صناعة الحديد بالفرن العالي



يتم تعريض الحديد الخام إلى تيار هواء ساخن، وذلك من خلال أنابيب النفخ الموجودة تحت الفرن، ويحدث فيه تفاعل الأكسجين مع الفحم الحجري، ومن هذه العملية ينتج غاز أول أكسيد الكربون، ويمرر غاز أول أكسيد الكربون من خلال شقوق تتواجد في الفحم الحجري، مما يسبب اختزال أكسيد الحديد، فيتحول إلى ثاني أكسيد الكربون، وهناك نواتج تسيل من خلال شقوق الفحم وهي أكسيد الحديد- الغازات- حديد المصهور.



طريقة صهر الحديد بالطرق الحديثة



وهي الطريقة تنتج الفولاذ بطرق مباشرة، وعن طريق خطوة واحدة، ويكون شكل الحديد في هذه العملية سائل، وهناك مرحلتين لتلك العملية وهما ( داخل فرن للصهر- الاختزال باستخدام بلازما) وتتم عملية الصهر من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى يتم وضع الحديد في فرن على شكل أسطواني يكن مملوء بالفحم، ويتم اختزال خام الحديد بطريقة جزئية، وبعدها يخلط الخام مع الحجر الجيري والفحم، وفي المرحلة الثانية يختزل الخام ثم يصهر الخام المختزل.



مميزات انتاج الحديد



هذه الطريقة من الطرق الحديثة لإنتاج الحديد، من مميزات هذه الطريقة أنها تتم في فرن واحد، ويتم توليد الطاقة الكهربائية من خلال الحرارة التي تنتج من احتراق الفحم، فتقلل من التلوث البيئي، ويتم إنتاج الحديد من خلال عمليتين حيث يتم في العملية الأولى حقن (نشارة الفحم- الأكسجين- الحجر الجيري- نشارة الفحم- حبيبات الخام) في الفرن مما يسبب صهر واختزال لخام حديد، وبعدها يتم انتقال الحديد الخام إلى الفرن في جزئه السفلي.



شهدت أسعار الحديد المحلية، في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، 12 ـ 9 ـ 2019، حالة من الاستقرار، حيث سجل متوسط أسعار الحديد نحو 11.650 ألف جنيه، وذلك وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.