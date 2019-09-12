برشلونة يرفض التضحية بـ"نيمار"
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:37 ص
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حسن شحاتة
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كشف والد نيمار داسيلفا عن مفاجأة سارة لجماهير برشلونة الإسباني، بشأن رحيل ابنه عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال والد نيمار في تصريحاته لوسائل الإعلام إن المفاوضات مع برشلونة بشأن نيمار لم تنته بعد كما أوضح رغبة ابنه في العودة لللبلوجرانا قائلاً: "البرازيلي لا يبقى في المكان الذي يشعر خلاله بالسعادة، والفترة الأسعد كانت في برشلونة".
وصرح خافيير بورداس الذي يقوم بالتفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قائلاً: "بما أن نيمار يرغب في الرجوع، سنفعل ما يمكنا القيام به لكي يعود"، مضيفًا: "لم يكن نيمار مناسبًا لباريس، لقد كان من الخطأ الذهاب إلى هناك".
كما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن ليوناردو يريد التخلص من نيمار هذا الشتاء، الأمر الذي يؤكد تصريحات والد نيمار.
وكان برشلونة قد فشل في الحصول على خدمات نيمار، في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت يوم الثاني من شهر سبتمبر الجاري، بعد رفض إدراة نادي باريس سان جيرمان لعرض البلوجرانا بتقديمه عرضًا بقيمة 170 مليون يورو، إلى جانب الحصول على خدمات عثمان ديمبلي على سبيل الإعارة، ولكنه قوبل بالرفض من جانب إدارة النادي الفرنسي.
وقال والد نيمار في تصريحاته لوسائل الإعلام إن المفاوضات مع برشلونة بشأن نيمار لم تنته بعد كما أوضح رغبة ابنه في العودة لللبلوجرانا قائلاً: "البرازيلي لا يبقى في المكان الذي يشعر خلاله بالسعادة، والفترة الأسعد كانت في برشلونة".
وصرح خافيير بورداس الذي يقوم بالتفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قائلاً: "بما أن نيمار يرغب في الرجوع، سنفعل ما يمكنا القيام به لكي يعود"، مضيفًا: "لم يكن نيمار مناسبًا لباريس، لقد كان من الخطأ الذهاب إلى هناك".
كما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن ليوناردو يريد التخلص من نيمار هذا الشتاء، الأمر الذي يؤكد تصريحات والد نيمار.
وكان برشلونة قد فشل في الحصول على خدمات نيمار، في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت يوم الثاني من شهر سبتمبر الجاري، بعد رفض إدراة نادي باريس سان جيرمان لعرض البلوجرانا بتقديمه عرضًا بقيمة 170 مليون يورو، إلى جانب الحصول على خدمات عثمان ديمبلي على سبيل الإعارة، ولكنه قوبل بالرفض من جانب إدارة النادي الفرنسي.
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