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تعرف على تفاصيل مشاركة هيلي ستينفيلد في مسلسل Hawkeye

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:27 ص
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تعرف على تفاصيل مشاركة هيلي ستينفيلد في مسلسل Hawkeye
هيلي ستينفيلد
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الفجر الفني
 
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انضمت الممثلة الأمريكية هيلى ستينفيلد إلى عائلة مارفل، حيث ستلعب دور كيت بيشوب، التى ستشارك فى مجموعة الـYoung Avengers بمسلسل "Hawkeye"، المقرر عرضه على شبكة Disney Plus.

ويلعب دور البطولة فى المسلسل الممثل الأمريكى جيريمى رينر الذى سيعيد دور "titular bow-wielding " الذى لعبه فى سلسلة أفلام مارفل Avengers، ومن المقرر أن يتم طرح مسلسل Hawkeye فى أبريل من العام المقبل، ويقوم المؤلف جوناثان إيجلا بكتابة وإنتاج السلسلة، ومن المتوقع أن تسيطر ستينفيلد على الشخصية، وتتمكن من التفرد بها فى سلسلة منفردة بعد طرح مسلسل Hawkeye.


ويعد ثاني أدوار ستينفيلد فى التليفزيون، حيث إنها أحد أبطال مسلسل Dickinson، الذى سيعرض على شبكة Apple التى لم يحدد بعد موعد إطلاقها للمستخدمين، وستلعب دور الشاعرة الشهيرة Emily Dickinson فى القرن التاسع عشر، حسبما نشر موقع "variety".
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