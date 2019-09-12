تعرف على تفاصيل مشاركة هيلي ستينفيلد في مسلسل Hawkeye

انضمت الممثلة الأمريكية هيلى ستينفيلد إلى عائلة مارفل، حيث ستلعب دور كيت بيشوب، التى ستشارك فى مجموعة الـYoung Avengers بمسلسل "Hawkeye"، المقرر عرضه على شبكة Disney Plus.





ويلعب دور البطولة فى المسلسل الممثل الأمريكى جيريمى رينر الذى سيعيد دور "titular bow-wielding " الذى لعبه فى سلسلة أفلام مارفل Avengers، ومن المقرر أن يتم طرح مسلسل Hawkeye فى أبريل من العام المقبل، ويقوم المؤلف جوناثان إيجلا بكتابة وإنتاج السلسلة، ومن المتوقع أن تسيطر ستينفيلد على الشخصية، وتتمكن من التفرد بها فى سلسلة منفردة بعد طرح مسلسل Hawkeye.







