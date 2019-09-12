وسيم السيسي: كلمة الفراعنة "مالهاش وجود".. وإطلاقها أمر يهودي خبيث (فيديو)



وأضاف "السيسي"، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، أن هذا التقويم ظل ساريا حتى 1582 عندما أمر البابا جريجوري، بضبط التقويم الميلادي، وحينها وجدوا فرق 15 يومًا، فقط بين التقويمين، ولهذا يحتفل الغرب بعيد الميلاد بفارق 15 يوما عن المسيحيين الشرقيين.



وأشار الباحث في علم المصريات إلى أنه لا يوجد ما يسمى بـ"الفراعنة"، وهذه الكلمة وضعها العالم البريطاني "فلندرز بيتري"، ورغم أنه إنجليزي، إلا أنه كان يهوديا ويرييد إثبات ما جاء في التوراة ولذلك وضع هذا المسمى، مشيرا إلى أن كلمة "فرعون" موجودة في التاريخ كاسم، ولكن ليس كصفة.



وأوضح، أن كلمة "فرعون" هي اسم شخص، بدليل أن القرآن الكريم يناديه قائلا: "يا فرعون"، مشددا على أن المصريين اسمهم "المصريين القدماء"، مشيرا إلى أن هذا العالم البريطانيي فحص أكثر من 561 "خرطوش" وهو عبارة عن كارت يوضع فيه اسم الملك، ولم يجد فيه كلمة "فرعون"، ولكنه وجد اسم "بيت الحاكم"، والتي كانت تعني "فر عاه"، والتي تعني المنزل الذي كان يتم الحكم منه، موضحا أن هذا العالم حول هذه الكلمة إلى "فرعون" وأطلقها على كل بيوت المصريين.



ولفت إلى أن إطلاق كلمة "الفراعنة" على المصريين أمر سيء وخطأ، وهي كلمة "مالهاش وجود"، مشيرا إلى أن الصهيونية العالمية هدفها تشويه صورة الفراعنة لأن "فرعون" الذي تعود أصوله للهكسوس ارتكب الكثير من الأفعال السيئة.



وشدد على أن الوصف الصحيح هو "المصريين القدماء"، أو "القبط" وهي جاءت من كلمة "جبت بتاح" ثم تحولت إلى "جبت" ثم إلى "قبط" وهي تعني أرض الإله الخالق، وهي الوصف الأفضل للمصريين.



وأشار إلى أن هناك نجمة لا تظهر إلا مرة واحدة في بداية السنة الفرعونية، مشددا على أن المصريين القدماء كانوا فلكيين عظماء.





قال وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن مصر هي التي أهدت للعالم كله "السنة الشمسية" التي تبدأ بشهر توت، بدلا من التقويم القمري الذي كان يسير به العالم كله والذي كان يؤدي إلى تداخل الفصول الأربعة مع بعضها البعض، وقد وضعت مصر هذا التقويم فيي سنة 4241 قبل الميلاد.