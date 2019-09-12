سانتوس: رونالدو أفضل لاعب في العالم وهذا هو الدليل

شدد فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال على أن كريستيانو رونالدو نجم وقائد البرتغال وفريق يوفنتوس الإيطالي هو أفضل لاعب في العالم بعد تمكنه من الوصول للهدف رقم 25 في تصفيات اليورو أمس ليتصدر ق ائمة الهدافين التاريخيين بعد أن تخطى الأيرلندي روبي كين الذي سجل 23 هدفًا.





وقال سانتوس في تصريحات صحفية بعد المباراة: "هذا هو الدليل الواضح والنهائي على أن رونالدو هو أفضل لاعب في العالم، لا يوجد ملعب في العالم لم يصفق لرونالدو، إنه الأفضل في العالم".



واختتم سانتوس تصريحاته قائلاً : "عندما وصلنا إلى باريس في المباراة الأولى وكنا في فندق بفرنسا يطل على الشارع، رأيت حوالي ألف شخص خارج الفندق ينتظرون من أجله".



وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره الليتواني في الجولة السادسة من المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2020 ليعزز بذلك فرصته في التأهل للنهائيات، حيث رفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف نظيره الأوكراني متصدر المجموعة والذي خاض خمس مباريات مقابل أربع مباريات للبرتغال.