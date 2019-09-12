نجم ريال مدريد يشيد بفينيسيوس

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "فاجأ فينيسيوس العام الماضي الجميع بآداؤه وليس من الطبيعي أن يفعل فتى في التاسعة عشر من عمره ما فعله مع ريال مدريد".

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "فاجأ فينيسيوس العام الماضي الجميع بآداؤه وليس من الطبيعي أن يفعل فتى في التاسعة عشر من عمره ما فعله مع ريال مدريد".

ووجه كاسيميرو نصيحته لفينيسيوس قائلا: "أخبرته من قبل أن هذا العام يجب عليه التفكير بنضج أكبر وما فعله الموسم الماضي كان غير طبيعي والآن أصبح من أهم اللاعبين في ريال مدريد".

ووجه كاسيميرو نصيحته لفينيسيوس قائلا: "أخبرته من قبل أن هذا العام يجب عليه التفكير بنضج أكبر وما فعله الموسم الماضي كان غير طبيعي والآن أصبح من أهم اللاعبين في ريال مدريد".

وأضاف: "حين تكون لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد يجب أن تفكر في الأهداف الكبرى مثل المنافسة على الكرة الذهبية والدخول ضمن أفضل تشكيل للفيفا وفينيسيوس لاعب رائع وأثبت ذلك بالفعل".

وأضاف: "حين تكون لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد يجب أن تفكر في الأهداف الكبرى مثل المنافسة على الكرة الذهبية والدخول ضمن أفضل تشكيل للفيفا وفينيسيوس لاعب رائع وأثبت ذلك بالفعل".

واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً : "مازال صغيراً جدًا ولا يمكن وضع الكثير من الضغط عليه ومن المهم تواجده معنا في المنتخب الوطني ولكن يجب أن يكون هادئًا وفي الوقت نفسه يجب ألا يتجاوز المراحل، فهو قبل عامين كان لاعبًا في صفوف شباب فلامنجو".