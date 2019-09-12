إليسا وفارس كرم يودعان مكتشفهما سيمون أسمر.. بهذه الكلمات
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:13 ص
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الفجر الفني
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غيم الحزن على الأوساط الفنية اللبنانية عقب خبر وفاة المخرج اللبنانى الكبير سيمون أسمر، والذى رحل عن الحياة منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز 76 عامًا، حيث تربطه علاقة حب وطيدة بجميع نجوم لبنان كبارًا وصغارًا باعتباره الأب الروحى لمعظمهم والمعلم والمكتشف لموهبتهم.
ونعى المخرج الكبير الراحل سيمون أسمر عدد كبير من نجوم الأغنية اللبنانية والعربية منهم إليسا، والتى نعته عبر كلمات مؤثرة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، حيث كتبت له قائلة: "الله يرحمك يا أستاذ.. أنت جزء كبير من تاريخ الفن والتليفزيون بالعالم العربى، وكلنا كان إلنا شرف نمرق بمدرستك بيوم من الأيام، ورح يضل يذكرك التاريخ إنك صانع النجوم والفرح. نفسك بالسما، سيمون أسمر".
النجم اللبنانى فارس كرم نعى هو الأخر المخرج الكبير الراحل سيمون أسمر بهذه الكلمات، حيث كتب قائلا: "غيابك خسارة كبيرة للفن والتليفزيون ولكل شخص عرفك ..الله يرحمك سيمون أسمر".
يذكر أن المخرج اللبنانى الكبير الراحل سيمون أسمر تخرج من مدرسته وهى"ستوديو الفن"، كبار نجوم الأغنية اللبنانية والعربية بدءاً من ماجدة الرومى ووليد توفيق وراغب علامة وعاصى الحلانى ونوال الزغبى مرورا بوائل جسار ووائل كفورى وإليسا والراحلة سوزان تميم ورويدا المحروقى نهاية بميريام فارس وعلاء زلزلى وزياد برجى، وغيرهم من نجوم الأغنية اللبنانية الذين حققوا انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا بمختلف أنحاء الوطن العربى.
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