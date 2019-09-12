قبل القرعة.. حقائق تاريخية عن المواسم المُكتملة وغير المُكتملة في الدوري المصري الممتاز

تنطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري، حفل مراسم سحب قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020، بأحد فنادق القاهرة، وبحضور مندوبي الـ18 ناديًا المشاركين بالبطولة المحلية.





ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري كل من:





الأهلي – الزمالك – الإسماعيلي – المصري – الإتحاد السكندري – بيراميدز - إنبي – حرس الحدود – طلائع الجيش – المقاولون العرب – سموحة – الجونة – وادي دجلة – الإنتاج الحربي – أسوان – إف سي مصر – مصر المقاصة - طنطا





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير بعض الحقائق التاريخية حول مواسم بطولة الدوري الممتاز (المكتملة وغير المكتملة) منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949:-





- أقيمت 60 نسخة مُكتملة من بطولة الدوري المصري الممتاز منذ انطلاقها عام 1948 / 1949.

- 6 مواسم لم تكتمل في بطولة الدوري المصري الممتاز (54/55, 71/72, 73/74, 89/90, 11/12، 12/13)





- لم تقام بطولة الدوري الممتاز 5 مرات، موسم 1951/1952 بسبب الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بـ (هلسنكي)، و4 مرات أخري مواسم 1967 / 1968، 1968 / 1969، 1969 / 1970، 1970 / 1971 بسبب الحرب.





- المواسم التي شهدت مشاركة أكبر عدد من الأندية في تاريخ الدوري الممتاز (1962/1963، 1963 / 1964، 1975/1976)، وشهدت مشاركة 24 فريقًا بنظام "المجموعتين".

- المواسم التي شهدت مشاركة أقل عدد من الأندية في تاريخ الدوري الممتاز (1949/1950، 1950/1951، 1952/1953، 1953/1954، 1954/1955، 1958/1959، 1959/1960، 1960/1961، 1961/1962)، وشهد تلك المواسم مشاركة "10 أندية" فقط.





- أكثر المواسم التي شهدت غزارة تهديفية في تاريخ الدوري الممتاز موسم (2014/2015)، وشهد تسجيل (907 هدفًا)





- أقل المواسم تهديفًا في تاريخ الدوري الممتاز موسم (195/1951)، وشهد تسجيل (206 هدفًا)





- أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد كان (262 انتصارا) في موسم (2014/2015)





- أقل عدد من الانتصارات في موسم واحد كان (62 انتصارا) في موسم (1959/1960)





- 6 مواسم في تاريخ الدوري المصري الممتاز أقيمت بنظام "المجموعتين":-





1957/1958: عدد الأندية المشاركة (16 فريقًا) - البطل (الأهلي)

1962/1963: عدد الأندية المشاركة (24 فريقًا) – البطل (الترسانة)

1963/1964: عدد الأندية المشاركة (24 فريقًا) – البطل (الزمالك)

1975/1976: عدد الأندية المشاركة (24 فريقًا) – البطل (الأهلي)

2012/2013: عدد الأندية المشاركة (18 فريقًا) – لم يكتمل الموسم

2013/2014: عدد الأندية المشاركة (22 فريقًا) – البطل (الأهلي)



