بجامبسوت أبيض وأسود.. هند صبري تحتفل بعرض "نورا تحلم" في تورنتو (صور)
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:27 ص
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شيماء عطية
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احتفلت الفنانة التونسية هند صبري بالعرض العالمب الأول لفيلمها الأحدث "نورا تحلم" في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
ونشرت "هند" صور جديدة لها من العرض عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، وطلت خلالها بجامبسوت باللونين الأبيض والأسود.
وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
"نورا تحلم" فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف. "ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق، ومن إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها.
ويأتي عرض الفيلم في مهرجان عالمي بعد اختيارها ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.
وتورنتو تقام فعالياته في الفترة من ٥ ل١٥ سبتمبر القادم.
واحتفلت هند الشهر الماضي بنجاح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والتي جسدت خلاله شخصية "فريدة" المريضة بجناح "٨ غرب حريم" والتي تستدعي الدكتور يحيى "كريم عبدالعزيز" شخصيًا لعلاجها بعدما قتلت أبنائها.
بدأ عرض الفيلم في السينمات قبل عيد الأضحى بأيام، ومع عرض حقق إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وساعدت "هند" في الترويج للعمل التي تعد أحدث النجوم المنضمين إليه بحسابها الرسمي عبر "تويتر".
وأعادت "هند" نشر تغريدات الجمهور المشيدة بالفيلم وأدائها، وردت على أسئلة الجمهور عن تعافيها من تجسيد الشخصية المركبة، مؤكدة أن الأمر استغرق وقتًا طويلًا.
واعتبرت "هند" الجزء الثاني لا يقل عظمة عن الجزء الأول مستشهدة بآراء الجمهور.
"الفيل الأزرق ٢" مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري.
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Last night at the world premiere first screening of our film #Nourasdream in Toronto International Film Festival. @tiff_net with my director @hindedo and my partner @lotfiabdelli Thank you all for sharing this moment with us! 🖤 Waiting for you all tonight for the 2nd screening of #Nourasdream at 3:30pm at TIFF Bell Lightbox. Stylist: @yasmineeissa Wearing: @azziandosta Jewellery: @michaelorojewellery Mua/Hair: @annanenoiu Watch: @iwcwatchesarabia @iwcwatches @wildbunchdistribution @imedmarzouk @propaganda_productions1 #TorontoInternationalFilmFestival #TIFF19 #TIFF #hendsabry #actress #hendsabri #هند_صبري #نورا_تحلم #Nourasdream
ونشرت "هند" صور جديدة لها من العرض عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، وطلت خلالها بجامبسوت باللونين الأبيض والأسود.
وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
"نورا تحلم" فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف. "ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق، ومن إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها.
ويأتي عرض الفيلم في مهرجان عالمي بعد اختيارها ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.
وتورنتو تقام فعالياته في الفترة من ٥ ل١٥ سبتمبر القادم.
واحتفلت هند الشهر الماضي بنجاح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والتي جسدت خلاله شخصية "فريدة" المريضة بجناح "٨ غرب حريم" والتي تستدعي الدكتور يحيى "كريم عبدالعزيز" شخصيًا لعلاجها بعدما قتلت أبنائها.
بدأ عرض الفيلم في السينمات قبل عيد الأضحى بأيام، ومع عرض حقق إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وساعدت "هند" في الترويج للعمل التي تعد أحدث النجوم المنضمين إليه بحسابها الرسمي عبر "تويتر".
وأعادت "هند" نشر تغريدات الجمهور المشيدة بالفيلم وأدائها، وردت على أسئلة الجمهور عن تعافيها من تجسيد الشخصية المركبة، مؤكدة أن الأمر استغرق وقتًا طويلًا.
واعتبرت "هند" الجزء الثاني لا يقل عظمة عن الجزء الأول مستشهدة بآراء الجمهور.
"الفيل الأزرق ٢" مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري.
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