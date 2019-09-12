قبل القرعة.. أرقام وإحصائيات مثيرة من تاريخ الدوري المصري الممتاز خلال 71 عامًا

يترقب عشاق الكرة المصرية مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020، والتي تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر، في أحد فنادق منطقة الزمالك بالقاهرة، وبحضور مندوبي الأندية الـ18 المشاركة بالبطولة، ومجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير أبرز الأرقام والإحصائيات المثيرة من تاريخ الدوري المصري الممتاز:-





• الأهلي والزمالك أكثر الأندية مشاركة في الدوري المصري على مر التاريخ حيث شاركا في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها، يليهما المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.





• أندية (الأهلي - الزمالك - بتروجيت - إنبي - سموحة - المقاصة - وادي دجلة - طلائع الجيش) لم تهبط للدرجة الثانية منذ صعودها للدوري المصري الممتاز.





• الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الممتاز برصيد (41 لقبًا)، بينما الزمالك صاحب المركز الثاني بـ(12 لقبًا)، ثم الإسماعيلي (3 ألقاب)، يليه الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب بـ (لقب وحيد) لكل منهم.





• الزمالك أكثر أندية الدوري الممتاز تحقيقًا مركز "الوصيف" وحققه 33 مرة في تاريخ البطولة، بينما الإسماعيلي الأكثر تحقيقًا للمركز الثالث بـ 17 مرة.





• 3 أندية حققت لقب الدوري المصري بدون هزائم: الأهلي (7 مرات) مواسم (75/76 - 78/79 - 85/86 - 98/99 - 2004/2005 - 2005/2006 – 2016/2017) والزمالك (مرتين) موسمي (80/81 - 2003/2004)، والاسماعيلي (مرة) موسم 2001/2002.





• النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز المتتالى بلقب الدوري المصري وحققه 9 مرات متتالية من موسم 48 – 49 وحتي موسم 58 – 59.





• المنصورة أكثر الأندية هبوطًا في الدوري المصري بـ 8 مرات





• الأهلي الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الدوري الممتاز بـ 1068 إنتصارًا، يليه الزمالك بـ 946 إنتصارًا، ثم الإسماعيلي بـ 677 إنتصارات، يليه المصري بـ 538 إنتصارًا، والاتحاد 488 إنتصارًا





• الأهلي الأكثر تهديفًا في الدوري الممتاز بـ 2806 هدفًا، يليه الزمالك بـ 2668 هدفًا.





• الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد بالدوري الممتاز هو (26 إنتصارًا)، وحققه الأهلي موسم (1974/1975)، والزمالك موسم (2014/2015).





• أكثر فريقاً تحقيقاً للتعادلات في موسم واحد بالدوري المصري هو الإسماعيلي حيث حقق 19 تعادلاً في موسم 2014/2015.





• أكثر الأندية تعرضًا للهزيمة في موسم واحد بالدوري الممتاز، فريق "ألعاب دمنهور" وخسر 30 مباراة في موسم 2014 / 2015.





• أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في موسم واحد "الأهلي" وسجل 75 هدفًا في موسم 2017 / 2018.





• أقل الأندية تسجيلًا للأهداف في وسم واحد "نسيج حلوان" وسجل 6 أهداف في موسم 1987 / 1988.





• أكثر الأندية استقبالًا للأهداف في موسم واحد "الأسيوطي سبورت" واستقبل 88 هدفًا موسم 2014/2015.





• أقل الأندية استقبالًا للأهداف في موسم واحد "الأهلي" واستقبل هدفين فقط موسم 1975 / 1976.





• أكثر الأندية تحقيقًا للنقاط في موسم واحد بالدوري "الأهلي" وحقق 88 نقطة موسم 2017 / 2018.





• أقل الأندية تحقيقًا للنقاط في موسم واحد بالدوري "نسيج حلوان" وحقق 4 نقاط موسم 1987/1988.





• محمد أمين لاعب الزمالك السابق هو صاحب أول هدف في تاريخ الدوري المصري الممتاز في شباك المصري.





• سعد رستم لاعب الزمالك السابق صاحب أول "هاتريك" في تاريخ الدوري في شباك المصري البورسعيدي موسم 48/49.





• محمد عطية "توتو" لاعب الأهلي صاحب أول "سوبر هاتريك" في الدوري موسم 49/50.





• حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق أكثر اللاعبين تسجيلاً (هاتريك) في الدوري برصيد 10 مرات، بينما "توتو" الأكثر تسجيلًا لـ(سوبر هاتريك) برصيد 3 مرات.





• أكبر انتصار في تاريخ مسابقة الدوري الممتاز، كان فوز المصري البورسعيدي على بني سويف 11/0 في موسم 1963/1964.





• حسن الشاذلي نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد للدوري برصيد 34 هدف في موسم 1974 / 1975.





• أقل "هداف" سجل عددًا من الأهداف في موسم واحد "أيمن شوقي" مع الكروم موسم 1983 / 1984، وسجل 8 أهداف فقط.





• صالح سليم أسطورة الأهلي الراحل هو الأكثر تسجيلاً للأهداف في مباراة واحدة بالدوري حيث سجل 7 أهداف في فوز الأهلي علي الإسماعيلي بنتيجة 8/0 في موسم 1957/1958.





• حسام حسن أكثر لاعب حصل علي لقب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 مرة بواقع (11 مرة مع الأهلي و3 مع الزمالك).





• الهداف التاريخي للدوري المصري الممتاز "حسن الشاذلي" نجم الترسانة بـ 173 هدف





• الغاني جون آنطوي أكثر اللاعبين الأجانب تهديفًا في تاريخ الدوري الممتاز بـ 68 هدفًا ( 37 المقاصة – 28 الإسماعيلي – 3 الأهلي)، يليه مواطنه بابا آركو بـ 61 هدفًا، ثم النيجيري بوبا منسواه بـ 57 هدفًا.





• عبد الله السعيد هداف الجيل الحالي بالدوري الممتاز من اللاعبين الذين لم يعتزلوا وسجل 90 هدفًا.





• أكثر اللاعبين تحقيقًا للقب هداف الدوري الممتاز عبر تاريخ البطولة هما، حسن الشاذلي نجم الترسانة، والسيد الضيظوي لاعب الأهلي والمصري وحقق كل منهما اللقب 4 مرات.





• أكثر أندية الدوري الممتاز التي حصل لاعبيه على لقب "الهداف" الأهلي والإسماعيلي والترسانة بـ 11 مرة لكل منهم، ويأتي خلفهم الزمالك بـ 10 مرات.





• البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي أكثر المدربين تتويجًا بلقب الدوري بـ6 مرات



