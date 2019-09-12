ميسي يكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص صفقة نيمار وبرشلونة 

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أعرب نجم كرة القدم الأرجنتينة، ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، عن إستغرابه الشديد من الأخبار التي ظهرت في الأونة الأخيرة، وقالت أن برشلونة كان يريد التعاقد مع نيمار دا سيلفا في الصيف الماضي، بناءًا على رغبة ليونيل ميسي الشخصية.



وتحدث، ليونيل ميسي، عن هذه الواقعة، وقال: "لم أطلب بالتعاقد مع نيمار، كما يقول البعض، في الحقيقة الإدارة عرضت الأمر على الفريق، والجميع أبدى وجهة نظره ورأيه في حدوث هذه الصفقة، وأنا واحد منهم، هذا كل ما حدث".



وأشار ليونيل ميسي، بأنه لا يعلم كيف سارت المفاوضات بين برشلونة وباريس في صفقة نيمار، وليس لديه أي معلومات بخصوص أسباب فشل حدوث الصفقة، ولكن هذا ما حدث في نهاية الأمر، وأغلق سوق الإنتقالات على ذلك.



وأكد نجم برشلونة في تصريحاته، أن إنضمام نيمار بكل تأكيد كان بمثابة إضافة جديدة للفريق، ولكن عند إنضمامه لا يعني أن برشلونة فريق غير قادر على تحقيق البطولات، حيث يرى ليونيل ميسي، بأن الفريق الحالي لبرشلونة، قوي للغاية، وقادر على الفوز بكل البطولات الممكنة.



وتحدث ليونيل ميسي كذلك عن عدم وجود أي رغبة لديه لمغادرة برشلونة في الفترة المقبلة، مشددًا على كونه قد أعتاد على اللعب في كامب نو، ويرى أن برشلونة هو "منزله الثاني"، لذلك لا توجد أي فرصة لرحيله عن صفوف النادي كما يشاع في بعض الصحف في الفترة الأخيرة.