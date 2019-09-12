بهاء مجدي يُشيد بمدرب بيراميدز ويؤكد هذا اللاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:21 ص
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
أثنى بهاء مجدي لاعب الزمالك السابق والحالي للمصري البورسعيدي بالفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الأسبق للإسماعيلي والحالي لبيراميدز.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"ديسابر مدرب عالمي، وهو مختلف عن أي مدرب أخركما أنه يذاكر الفرق بشكل جيد للغاية".
وزاد :"يقوم بتقسيم المباريات إلى عدد معين، وهو ما يدخل الإحساس إلى اللاعبين بأن الأمور سهلة للغاية".
وواصل :"هو مدرب هجومي للغاية وقدمت معه مستوى مميز خلال فترة توليه مهمة تدريب الإسماعيلي".
وأشار :"في فترة الإسماعيلي كان معتمدًا على 12 لاعب ولم نكن نتخيل أن نصل معه إلى هذا المركز".
وزاد :"في الموسم الذي تواجد به داخل الإسماعيلي حصدنا نقاط كثيرة في الدور الأول، وخسرنا نقاط كبيرة في الدور الثاني، لكن بفضل نتائجه نجحنا في احتلال المركز الثاني خلف الأهلي".
وأوضح :"اللعب للزمالك أضاف لي الكثير ولم يعطلني كما يتردد، عندما انتقلت إلى الزمالك لم يكن هناك لاعبًا في مركز الظهير الأيسر سوى أحمد فتوح".
وواصل :"عندما تعرضت للإصابة قام السويسري كريستيان جروس بالدفع بعبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر ووفق، ومنذ وقتها وهو يلعب بشكل أساسي".
وأردف :"انتقلت للمصري من أجل اللعب والعودة لمستواي مجددًا".
واستطرد :"في مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز فاجأنا ميتشو بالدفع بمحمد عبد الشافي بدلًا من عبد الله جمعة لكنه دفع بعبد الشافي من أجل التأمين الدفاعي".
وأردف :"مع المصري لعبت مباراة ودية منذ الانتقال والكابتن إيهاب جلال يفضل تقدم الظهير إلى الأمام وزيادة الفاعلية الهجومية".
وأشار :"عبد الله جمعة كان يستحق التواجد مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وأتمنى له التواجد في الفترة المقبلة".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"ديسابر مدرب عالمي، وهو مختلف عن أي مدرب أخركما أنه يذاكر الفرق بشكل جيد للغاية".
وزاد :"يقوم بتقسيم المباريات إلى عدد معين، وهو ما يدخل الإحساس إلى اللاعبين بأن الأمور سهلة للغاية".
وواصل :"هو مدرب هجومي للغاية وقدمت معه مستوى مميز خلال فترة توليه مهمة تدريب الإسماعيلي".
وأشار :"في فترة الإسماعيلي كان معتمدًا على 12 لاعب ولم نكن نتخيل أن نصل معه إلى هذا المركز".
وزاد :"في الموسم الذي تواجد به داخل الإسماعيلي حصدنا نقاط كثيرة في الدور الأول، وخسرنا نقاط كبيرة في الدور الثاني، لكن بفضل نتائجه نجحنا في احتلال المركز الثاني خلف الأهلي".
وأوضح :"اللعب للزمالك أضاف لي الكثير ولم يعطلني كما يتردد، عندما انتقلت إلى الزمالك لم يكن هناك لاعبًا في مركز الظهير الأيسر سوى أحمد فتوح".
وواصل :"عندما تعرضت للإصابة قام السويسري كريستيان جروس بالدفع بعبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر ووفق، ومنذ وقتها وهو يلعب بشكل أساسي".
وأردف :"انتقلت للمصري من أجل اللعب والعودة لمستواي مجددًا".
واستطرد :"في مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز فاجأنا ميتشو بالدفع بمحمد عبد الشافي بدلًا من عبد الله جمعة لكنه دفع بعبد الشافي من أجل التأمين الدفاعي".
وأردف :"مع المصري لعبت مباراة ودية منذ الانتقال والكابتن إيهاب جلال يفضل تقدم الظهير إلى الأمام وزيادة الفاعلية الهجومية".
وأشار :"عبد الله جمعة كان يستحق التواجد مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وأتمنى له التواجد في الفترة المقبلة".
Advertisements