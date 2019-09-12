اسعار الدولار اليوم الخميس 12-9-2019.. والعملة الخضراء تسجل أطول موجة تراجع
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم :
تراجعت اسعار الدولار أمام الجنيه في أطول موجة للتراجع مستويات جديدة من التراجع خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن فقدت نحو 8 قروش خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي، وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 3 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.38 جنيه للشراء، و16.50 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في البنوك
|
البنك
|
اسعار
شراء الدولار
|
اسعار
بيع الدولار
|
اسعار
الدولار في البنك المركزي
|
16.3802
|
16.504
|
اسعار الدولار في بنك
مصر
|
16.39
|
16.49
|
اسعار الدولار في البنك
الأهلي
|
16.39
|
16.49
|
اسعار الدولار في بنك
القاهرة
|
16.39
|
16.49
|
اسعار الدولار في بنك
الإسكندرية
|
16.50
|
16.60
|
اسعار الدولار في البنك
التجاري الدولي
|
16.37
|
16.47
|
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي
الإسلامي
|
16.42
|
16.52
|
اسعار الدولار في بنك عودة
|
16.39
|
16.49
تراجع اسعار الدولار أمام الجنيه:
وتشهد أسعار الدولار في مصر انخفاض منذ بداية العام الجاري 2019 حيث انخفض سعر الدولار حوالي 140 قرشاً منذ بداية العام، وقال خبراء الاقتصاد أن تراجع اسعار الدولار أمام الجنيه يرجع لتحسن أداء الاقتصاد، ومواصلة الأحتياطي النقددي للبلاد ارتفاعة منذ 2019 وحتى نهاية اغسطس والذي تعدي 44 مليار دولار .
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