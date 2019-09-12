اسعار الدولار اليوم الخميس 12-9-2019.. والعملة الخضراء تسجل أطول موجة تراجع

اسعار الدولار اليوم :

تراجعت اسعار الدولار أمام الجنيه في أطول موجة للتراجع مستويات جديدة من التراجع خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن فقدت نحو 8 قروش خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي، وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 3 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.38 جنيه للشراء، و16.50 جنيه للبيع.





اسعار الدولار في البنوك