بقيمة 889 ألف جنيه.. جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهريب (صور)





تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من أجهزة البلاى استيشن والساعات والأجهزة الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والبضائع القادمة على الباخرة أمانة من ميناء ضبا السعودى بإدارتى الحركة وتفتيش الركاب تم الإشتباه فى فى الأمتعة الشخصية لـ 3 ركاب مصريين قادمين من السعودية.وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود 700 ساعة ماركات متنوعة منشأ يابانى وصينى وتايلندى مخباة داخل سماعات استريو ماركات و320 علبة بودرة مائية للوجة Summer Cake و19 جهاز بلاي استيشن 4 و16 جهاز بلاي استيشن 3 و6 جهاز X Box 360 و150 ذراع بلاي استيشن متنوع وطائرة مزودة بالكاميرا والبلوتوث وكمية من الأجهزة الطبية مخبأة وموزعة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بالركاب.وتم الضبط بمعرفة كل من الحسينى سيد محمد ووائل السمان وأحمد موسي وأيمن حسين مأمورى الحركة وناصر فارس وسيد عزالدين مأموري تفتيش الركاب وعلاء الشمندي وعطية عبد المجيد مشرفى الصالة وأيمن بهجات وعزت نادي ومكرم الورداني مأموري التعريفة وفتحى عبدالتواب مدير الحركة ومصطفي عبد الفتاح مدير تعريفة وعطية عبد المجيد تحت إشراف محمود ابودوح الجلالي مدير الإدارة.وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 889 ألف جنيه.ومن جانبه قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.كما تمكنت إدارة الجمارك بمدينة الغردقة بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 6 آلاف و810 خرطوشة سجائر مستوردة مهربة غير مسدد عنها الرسوم الجمركية اللازمة.وبناءً على المعلومات السرية التي توافرت لإدارة الجمارك بالبحر الأحمر وإدارة مباحث التهرب الضريبي، بوجود مخزن بمدينة الغردقة يحتوي علي كميات كبيرة من السجائر المستوردة.