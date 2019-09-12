أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي أبويا وأمي وحلمي الاعتزال فيه



وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية :"من الصعب دخول النادي الأهلي، وعدم حبه، فهو مكان له هيبة كبيرة للغاية".



وأضاف :"حلم حياتي أنهى حياتي الكروية داخل النادي الأهلي، وسيظل هذا الحلم حتى نهاية عمري".



وزاد :"من الوارد جدًا عدم العودة مرة أخرى للنادي الأهلي كلاعب، لأن الحراس المتواجدين في النادي حاليًا مميزين للغاية".



وواصل :"كنت جزء من الكيان وقدمت كل ما علي وأنا موجود وأتمنى حلم حياتي اعتزل داخل النادي الأهلي".



وأشار :"لا أعرف نفسي عندما تأتي سيرتي على النادي الأهلي، والكابتن طلعت يوسف لامني قبل ذلك عندما حققنا الفوز على الزمالك بعدما وجه أحد المذيعين سؤالًا لي".



وواصل :"أنا أحب مصر المقاصة للغاية، وجمهور المقاصة محترم للغاية، وأنا أقدم كل ما لدي من أجل هذا النادي المحترم".



وأوضح :"النادي الأهلي هو أبويا وأمي، وأتمنى الاعتزال بداخله".



يحلم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة العودة مجددًا لصفوف النادي الأهلي، بعدما رحل عنه في يناير 2018.