وقف موظفة بنها الجامعي 3 أشهر عن العمل ووقف ترقيتها عقب فيديو  "الإشارات البذيئة"

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قرر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، وقف موظفة مستشفى بنها الجامعي "و. ص"، صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة"، عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف مرتبها، ووقف ترقيتها، وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات الواقعة.



وأثبت التحقيقات التي أجريت، مانسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو ترتكب فيها الموظفة وقائع وتصرفات غير لائقة، وما تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.





وقال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه فور نشر الفيديوهات وإخطار أجهزة الجامعة بها تم إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق على الفور وسماع أقوال شهود الواقعة، ووقفها عن العمل عقب ثبوت تورطها فيها، مشيرا إلى أن قرار الوقف يأتي في إطار حفظ هيبة الجامعة والعاملين بها.





وأضاف السعيد أنه ملتزم بتحقيق العدالة ولايوجد أحد فوق القانون بداية من رئيس الجامعة لأصغر موظف ولا أحد فوق المحاسبة، ومن يخطىء يحاسب بكل حسم.



وحصدت جامعة بنها، 8 ميداليات متنوعة فى ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة، والذي نظمته جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة 20 جامعة مصرية تحت شعار "بنكمل بعض".





وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية.





وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب ان طلاب الجامعة حصلوا على 8 ميداليات خلال فعاليات الاسبوع منهم 2 ذهبية و4 فضية و2 برونزية فى الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والفنية.



واستقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الخميس، اعضاء لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة مدرس بالأقسام المختلفة بكلية العلاج الطبيعي جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عبد الصبور المشرف علي المنشات الجديدة والدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعي.





وأشار 'السعيد' الي ان الجامعة تقوم حاليا باستكمال الهيكل الاكاديمي لكلية العلاج الطبيعي وذلك تمهيدا لافتتاحها قريبا مضيفا ان اللجنة قامت علي مدار ثلاث ايام متتالية باختيار المتقدمين لشغل وطيفة مدرس في أقسام العظام والأطفال والباطنة والعلوم الأساسية.





وأضاف رئيس الجامعة أن اللجنة ضمت في عضويتها اساتذة وعمداء من كلية العلاج الطبيعي بمختلف الجامعات المصرية.



وتفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أمس تطورات العمل في فرع الجامعة في مدينة العبور للإطمئنان على مدى جاهزية المنشات الجديدة لإستقبال الطلاب قبل بدء الدراسة.





وخلال الجولة التفقدية إطلع "السعيد" على ما تم استكماله من منشآت وتجهيز القاعات والعامل لاستقبال الطلاب الجدد.





رافق" السعيد" خلال جولته الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور كريم الدش، المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور والدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق والدكتور شمس القرنفلى عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتورمحمد بسيوني القائم بعمل عميد كلية التجارة وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة ورفعت نان امين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومستشاري رئيس الجامعة ومسئولى الإدارة الهندسية.





وأكد السعيد حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل للمنشات الجديدة بفرع الجامعة بالعبور لانها جزء من الاستثمارات التى خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية، مشيرا الى ان فرع الجامعة الجديد بالعبور لا يهدف للربح ولكن يهدف إلي تقديم خدمة تعليمية مميزة بسعر مناسب، والعمل على تخريج طالب مميز ومؤهل لسوق العمل.





يذكر أنه تقرر بدء الدراسة بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها بالعبور هذا العام والبرامج الجديدة هى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجى" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.



