كيف سقط برشلونة في فخ باريس وريال مدريد في صفقة نيمار ؟
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:15 م
Advertisements
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد خدع ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وكان هو الخوف المثالي لإضافة المزيد من الأدرينالين لقلق برشلونة.
وأشارت التقارير إلى أن الحقيقه هي أن ريال مدريد لم يقدم أي عرض حقيقي وجدي لشراء اللاعب الدولي البرازيلي وحتى باريس سان جيرمان نفسه لم يفكر في بيع اللاعب من بداية الأمر.
وأضافت صحية "ABC" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد لم يقدم أي عرض للنادي الفرنسي من أجل التعاقد مع البرازيلي لكن صحيح انه اذا كان تم اقتراح عرض على ريال مدريد بإعارة نيمار، دون أموال كبيرة، فكان سيدخل النادي في السباق.
وفي سياق متصل فقد كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن جماهير باريس سام جيرمان تجهز مفاجأة لنجم الفريق نيمار جونيور، بعد انتهاء ارتباطه الدولي مع منتخب بلاده البرازيلي وعودته للنادي الباريسي.
وفقًا لما ذكرته صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، فإن التصريحات التي أدلى بها نيمار الأب أمس الثلاثاء، عن حزنه الشديد على ضياع فرصة عودته ابنه إلى برشلونة الإسباني، قد أثارت غضب واستياء الجمهور أكثر من أي وقت مضى.
وكانت الأغلبية الكاسحة من الجماهير الباريسية، تُفكر بجدية في فتح صفحة بيضاء جديدة مع النجم الدولي البرازيلي، إلا أن تصريحات والده جاءت لتعقد الموقف مرة أخرى، وذلك قبل مواجهة ستراسبورج، المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب حديقة الأمراء.
وأضافت الصحيفة في تقريرها، إنه بنسبة كبيرة سيواجه نفس مصير استقباله في مباراة باريس الأولى على ملعب "حديقة الأمراء"، عندما رفع الجمهور لافتات تحمل عبارات لاذعة ضده، تعبيرًا عن غضبهم منه، لتمسكه بالرحيل عن النادي.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المقربة من النادي الباريسي، إلى أن الإدارة تعتزم تأجيل فكرة الدفع بنيمار في المباريات التي سيخوضها الفريق على ملعبه في الوقت الراهن، وذلك لتجنب أي صدام جديد بين اللاعب والجماهير.
ويأتي ذلك بعد حصول الإدارة على معلومة تُفيد بأن هناك أعداد كبيرة تنوي مهاجمته بشتى الطرق، منها رفع اللافتات وأيضًا إطلاق صافرات الاستهجان والشتائم.
Advertisements
- أخبار برشلونة اليوم| انفجار ميسي وخدعة البارسا.. الصفقة المنتظرة تقترب بشدة بعد إهانة "سان ماميس"
- أخبار برشلونة: رسالة نيمار الأخيرة إلى البرسا ورد فعل باريس على العرض الأخير وتحديد موعد الصفقة الكبري والتضحية بديمبلي
- انفراجة.. نجما برشلونة يوافقان على الرحيل ضمن صفقة نيمار
- نيمار يحسم قراره الأخير.. ويضع برشلونة في حالة ذهول !
- نيمار يوجه ضربة قاضية لريال مدريد
- ملعوب قطري في صفقة نيمار
- باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار
- أخبار برشلونة: نيمار يصدم البرسا.. وبارتوميو لا يريد رؤيته بقيمص الأعداء.. وفالفيردي يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم البرسا
- عاجل.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار
- مفاجأة.. باريس سان جيرمان خدع برشلونة بشأن نيمار!