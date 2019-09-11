الترسانة ضيفًا على الإنتاج الحربي استعدادًا للموسم الجديد

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة مباراة وديه أمام فريق الإنتاج الحربى فى الرابعة والنصف من عصر الخميس، بملعب المصانع الحربية، ، ذلك ضمن إستعدادات الشواكيش لمنافسات دورى القسم الثانى بموسم 2019-2020 .

يذكر أن الترسانة قد خاض 5 وديات خلال فترة الإعداد أمام كل من بنى سويف ، وخورفكان الإماراتى ، والشعلة السعودى ، وأحد السعودى ، والصفوة ، وقد فاز خلالهم فى وديتان فقط على بنى سويف ، والشعله السعودى ، وخسر فى مبارتان من خورفكان ، ونادي أحد ، وتعادل مع الصفوة .



كما خاض الترسانة مواجهتان وديتان خلال المعسكر الأخير بالأسكندرية، أمام فريق فاركو والتى إنتهت بفوز فاركو بهدف دون رد ، وأمام اف سى مصر والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف مقابل هدف .



إضافة الى ذلك مبارتان وديتان بعد إنتهاء فترة المعسكر وكانت الأولى أمام بلدية المحلة والتى إنتهت بالتعادل السلبى ، والثانية أمام بترول أسيوط وإنتهت بفوز بترول أسيوط بهدفين دون رد .



وإستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بقيادة المدير الفنى علاء ميهوب على القائمة الأولى للفريق إستعدادآ للموسم الجديد والتي وجاءت القائمة تضم كل من ( أشرف بخيت ، وعبد الله محمد ، وأحمد هشام ، وأحمد عماد ، ومحمود شاكر ، وطارق وطنى ، وايهاب ياسر ريان ، وهشام رجب ، وابراهيم منصور ، وأحمد جمال ، وايهاب فؤاد ، و عمرطارق ، وليد فوزى ، ورضا سيد ).

وقد قام الترسانة بالتعاقد مع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفيه الجاريه وهم (احمد حسين حارس المريخ ،وعمرجابر حارس الفيوم ، وسيد حمدى لاعب بزرتو السويس ، واحمد عارف هداف السكة الحديد ، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل ، ومحمد مجدى من سيراميكاكيلوباترا ، وبركات حجاج من انبى ، ومحمد عضل من الاهلى ، وجون كونجا من كيما اسوان ، ومحمد أشرف من وادى دجلة ).



ورحل عن الفريق بعد إنتهاء موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ كل من (محمد رجب ريعو ، وأحمد أنيس ، وحمادة الدسوقى ، وهارون اسماعيل ، وسيد حمدى ، ومحمود حربى ، ورضا العزب ، ومصطفى ناصر بالإضافة الى محمود كشلط ، وعمار شحاتة ، وحكيم آلابي لإنتهاء إعارتهما).



ويشمل الجهاز الفنى لفريق الترسانة كل من علاء ميهوب مدير فنى ، كريم حسن شحاتة مدير الكرة ، ومؤمن عبدالغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب حراس ، وقاسم قدرى مدرب أحمال .



يقع فريق الترسانة فى مجموعه القاهرة التى تضم كل من الترسانه ، وبتروجت ، والداخلية ، والنصر ، والنجوم ، وسيراميكا ، والقناة ، والمريخ ، ومنتخب السويس ، وجمهورية شبين ، وكوكاكولا ، والزرقا ).