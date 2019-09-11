شوقي السعيد لـ "الفجر الرياضي": نادي الاسماعيلي كان يدار عن طريق الفيسبوك

تحدث شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق عن الطريقة التي كان يدار ببها نادي الإسماعيلي عندما كان لاعبا في صفوفه وانه هو صاحب الفضل عليه حتى الان.





قال شوقي السيعد في حوار خاص لـ "الفجر الرياضي": " الإسماعيلي صاحب الفضل عليا عمري ماهنكر ده في كرة القدم، مكنش حد يعرفني وانا في الجونة رغم تألقي وكان لدي عروض من الأهلي والزمالك وكانت نجوميتي في فترة الاسماعيلي ".





وتابع: " لم يكن لدي أي مشاكل مع الجمهور الاسماعيلي لان كان يعشقني وانا اعشقه وكنت قريب منهم جدا، ومشاكلي كلها كانت مع الإدارة ومكنتش مشاكل مادية وكانت مشاكل إدارية وكان هناك تمييز بين اللاعبين



