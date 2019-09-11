كردون أمني حول "الشناوية" عقب مشاجرة عائلتين ببني سويف

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فرضت قوات الشرطة بمديرية امن بني سويف، كردونا أمنيا أمام منازل عائلتين بقرية الشناوية بمركز ناصر شمال بني سويف، عقب وقوع مشاجرة بينهما أسفرت عن إصابة 8 اشخاص، وضطبت القوات طرفي المشاجرة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



مشاجرة عائلتين



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بين عائلتين بقرية الشناوية بدائرة المركز، والذي أمر بسرعة فضها وضبط طرفيها وفرض كردون امني امام منازل العائلتين منعا لتجددها.



تحريات المباحث



وتبين من تحريات الرائد محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، أن سبب المشاجرة هو حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، يرجع إلى خلافات الجيرة بينهما بالأرض الزراعية، تطورت لمشاجرة، تعدي خلالها كلا منهما على الأخر بالضرب.



قرية الشناوية



وتبين أن جميعهم مقيمين بقرية الشناوية بمركز ناصر، ونقلوا لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



مصرع ربة منزل



لقيت ربة منزل مصرعها، بعد قيام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب بقرية هليه التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية نجلهما.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى ببا المركزي بوصول جثة هامدة لربة منزل وتدعى "صباح. س.ع" 42 عاما، ومقيمة بقرية هليه دائرة المركز، وبها أثار إعتداء بالضرب وكدمات.



تحريات المباحث



وتبين من التحريات الأولية التى قادها ضباط مباحث مركز شرطة ببا قيام زوج المتوفاة ويدعى "طه. أ. ح" 42 عاما فلاح، مقيم قريه هليه، بالاعتداء عليها بالضرب حتى سقطت مغشيا عليها وفارقت الحياة، بعد اتهامه لها بالإهمال في تربية نجلهما.



اعتراف الزوج



وبسؤال "أم هاشم. أ.ح" ربة منزل، شقيقة زوج المتوفاة، و"أسماء. ع. ع" 28 عام، ربة منزل، أحد جيران المتوفاة، ومقيمتان بقرية هليه، أن زوجها قام بالتعدي عليها بالضرب، مما أدى لتعرضها لحالة إغماء، ونقلت على إثر ذلك للمستشفى، وتوفيت فور وصولها، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكابه الواقعة، وأنه تعدى عليها بالضرب بيده قاصدًا تأديبها لإهمالها في تربية نجلهما الأصغر يوسف عام ونصف.



الكشف الطبي



وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفاة، أفاد بوجود كدمة أسفل العين اليمنى وخدوش بالجانب الأيسر من الرقبة، ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة.



الجثة بالمشرحة



تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5251 إداري مركز شرطة ببا.

