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الانتاج الحربي يضم نجل شوقي غريب

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:29 م
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الانتاج الحربي يضم نجل شوقي غريب
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احمد شاكر
 
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نجح فريق الانتاج الحربي في ضم محمد شوقي غريب لاعب فريق انبي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر ضمن تدعيمات الفريق الحربي للموسم الجديد

جاء ضم نجل شوقي غريب بناءا على رغبة مختار مختار المدير الفني للفريق الحربي، حيث وقع الأول على عقود انضمامه اليوم في حضور خالد مهدي مدير الكرة.

من ناحية أخرى كشف اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي عن التعاقد مع باسم مرسي لمدة موسمين مجانا.

وقال عامر: " نعمل بإمكانيات بسيطة ولا نضم صفقات كبيرة ولا نستطيع العمل بإمكانيات عالية بسبب ما نسمعه من أسعار اللاعبين وعقودهم في الفترة الأخيرة".

وأضاف :"مررنا الموسم الماضي بتجربة صعبة للغاية ونتمنى تجاوزها هذا الموسم".

وتابع :"نجحنا في التعاقد مع باسم مرسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر".

واختتم عامر تصريحاته قائلاً :"مختار مختار تاريخه التدريبي يشهد عليه وأي نادي يتمنى أن يقوده وأتمنى أن يكون الموسم الحالي أفضل من الماضي".

تعاقد الإنتاج الحربي في الميركاتو الصيفي مع 6 صفقات، جاءت كالتالي :-

إبراهيم عبد الخالق لاعب الاسماعيلي ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا والنيحيري برايت سلاس ومحمد عبد الرازق بازوكا وباسم مرسي في صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت.
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