جزر البهاما: 2500 شخص فى عداد المفقودين جراء إعصار دوريان

قال المتحدث الرسمي باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في جزر البهاما كارل سميث، إن حوالي 2500 شخص مدرجين حاليا في سجل الأشخاص المفقودين بعد أن اجتاح إعصار دوريان الجزر.

وقال سميث - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" اليوم الأربعاء - "لم يتم التحقق من هذه القائمة بعد من خلال السجلات الحكومية الخاصة بمن يقيم في الملاجئ أو الذين تم إجلاؤهم"، مضيفًا "معالجة قاعدة البيانات في الطريق".

وأعلن وزير الصحة في جزر "البهاما" دوين ساندز، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" إلى خمسين قتيلًا على الأقل.





13 معلومة لا تعرفها عن جزر الباهاما





1. الموقع

تقع جزر الباهاما في جنوب شرق ولاية "فلوريدا" الأمريكية، وهي عبارة عن أرخبيل يضم أكثر من 700 جزيرة في شمال المحيط الأطلسي.





2. اللغة الرسمية





بالرغم من قربها من بلدان تتخذ الإسبانية كلغة رسمية، إلا أن اللغة الرسمية في جزر الباهاما هي الإنجليزية.





3. أصل التسمية

يُعتقد أن اسم "جزر الباهاما" جاء من المصطلح الإسباني "Baha mar"، والذي يعني "البحر الضحل"، ويظهر في أي صورة تم التقاطها بالقمر الصناعي للمنطقة أن المياه المحيطة بجزر الباهاما ضحلة بالفعل.





4. المناطق المأهولة بالسكان

جزر الباهاما، كما سبق وأن ذكرنا، هي عبارة عن أرخبيل يضم أكثر من 700 جزيرة، لكن بالرغم من ذلك فإنه من بين هذه الجزر هناك 30 جزيرة فقط مأهولة بالسكان.





5. الأعاصير والعواصف الاستوائية

العواصف الاستوائية والأعاصير يمكن أن تؤثر في بعض الأحيان على جزر الباهاما، وإعصار "دوريان" المدمر الذي اجتاحها في الآونة الأخيرة ليس أول إعصار يمر بها، حيث أنه في عام 1992، مر إعصار "أندرو" على الأجزاء الشمالية من الجزر، في حين مر إعصار "فلويد" بالقرب من الأجزاء الشرقية من الجزر في عام 1999.





6. الحالة الاقتصادية

الباهاما تعد ثالث أغني دولة في الأمريكتين بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة. وفي عام 2012، استقطبت جزر الباهاما قرابة 5.8 مليون زائر.





7. كريستوفر كولومبوس

كانت جزر الباهاما بمثابة أول موطئ قدم للرحالة والمستكشف الشهير "كريستوفر كولومبوس" في العالم الجديد عام 1492.





8. حكم البريطانيين لجزر الباهاما

حكمت المملكة المتحدة جزر الباهاما لمدة تتجاوز 150 عامًا؛ وفي العاشر من يوليو لعام 1973، حصلت الباهاما على استقلالها، لكنها بالرغم من ذلك اختارت أن تكون في عالم الكومنولث.





9. ثاني أعمق ثقب أزرق على وجه الأرض يوجد هناك

يوجد ثقب أزرق عميق يطلق عليه اسم "دينز بلو هول- Dean’s Blue Hole" هناك، وتحديدًا في الخليج الواقع غرب مدينة "كلارنس تاون" في جزيرة "لونج آيلاند"؛ وهو يعد ثاني أعمق ثقب أزرق في العالم بعد ثقب "التنين" في بحر الصين الجنوبي، ويُقدر عمقه بنحو 202 مترًا.





10. الباهاما أجمل مكان في العالم من الفضاء

كان قائد الفضاء الكندي "كريس هادفيلد" يعتقد بأن جزر الباهاما تعد أجمل مكان على وجه الأرض من الفضاء.





11. الباهاما شهدت تساقطًا للثلوج مرة واحدة على مدار تاريخها

بالرغم من أنها تقع في المنطقة الاستوائية، إلا أنه في السابع عشر من يناير لعام 1977، اجتاحت موجة باردة ولاية "فلوريدا" الأمريكية وجلبت الطقس البارد إلى الباهاما، وفي ذلك اليوم، وللمرة الوحيدة في التاريخ المسجل، تساقطت الثلوج على مدينة "فريبورت" في جزيرة "الباهاما الكبرى"، ولكن الثلوج لم تتراكم.





12. ارتفاع أعلى نقطة في جزر الباهاما

يقدر ارتفاع أعلى نقطة هناك بنحو 63 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويعد جبل "ألفيرنيا" في جزيرة "كات" أعلى نقطة في البلاد، ولا يوجد على مستوى العالم سوى أربع دول فحسب يمكن القول إن ارتفاع أعلى نقطة فيها أقل من جزر الباهاما، وهذه الدول هي غامبيا وجزر مارشال وتوفالو وجزر المالديف.





13. الباهاما كانت ملاذًا للقراصنة