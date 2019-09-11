3 % ارتفاع في سهم أبل بعد إصدارات "أيفون 11" الجديدة

وقامت شركة أبل بالإعلان عن منتجاتها الجديدة ، من خلال مؤتمر بمسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وكشفت الشركة عن أحدث طرازتها من "أيفون 11" من طرازات" iPhone 11 وiPhone 11R وiPhone 11 Max" والذي سيكون بعدد 11 لون مختلف، و"أبل واتش" الجيل الخامس من ساعات أبل " Apple Watch 5"، وآيباد جديد من الجيل السابع، عن إطلاق خدمة تلفزيونية جديدة بداية من شهر نوفمبر المقبل، أيباد أبل الجديد الجيل السابع، والذى يعد أسرع مرتين من الحواسب الشخصية، ساعة أبل الذكية الجديدة Apple Watch Series 5، والتى تعمل دائما لاتاحة الرؤية دون تحريك المعصم بعمر بطارية 18 ساعة وبميزة مكالمات طوارئ دولية فى أكثر من 150 دولة حول العالم من خلال الضغط باستمرار على الزر الجانبي.

واصلت البورصة الأمريكية التعافي في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مكاسب سهم "آبل" بعد إعلان الشركة إصدارات "آيفون 11 " الجديدة.





ومن جانب أخر طالب دونالد ترامب من الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى "الصفر أو أقل"، مع إعادة تمويل الديون بتكلفة أقل.





وقالت الصين أنها تعتزم استثناء 16 منتجاً من قائمة المنتجات الأمريكية التي تخضع للتعريفات الإضافية بداية من 17 سبتمبر الجاري ولمدة عام، يأتي ذلك مع استمرار التفاؤل حيال الوضع التجاري، وسط تقارير صحفية تشير إلى أن الصين تعتزم شراء المزيد من المنتجات الأمريكية في سبيل عقد صفقة تجارية.



