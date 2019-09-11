كمال مرجان يتحول الى حي المستقبل باريانة ومجلس وزاري عاجل لجبر الأضرار

تحول رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان يتحول الى حي المستقبل باريانة وتحادث مع عدد من العائلات المتضررة وعاين الاضرار التي لحقت محلاتهم السكنية، وتدخلات اعوان الحماية المدنية وعمليات شفط المياه.

وكلف رئيس الحكومة المفوض وزير الشؤون الاجتماعية بالتنقل الى هذا الحي كما وعد المتساكنين بجبر الاضرار وتحسين ظروف عيشهم وتهيئة الحي.

كما كلف وزير التجهيز ووزير البيئة بالتحول الى حي المستقبل باريانة من اجل ايجاد الحلول السريعة والناجعة لعودة الحياة الطبيعية في هذا الحي والتدخل من اجل تهيئة الحي حتى لا تتكرر هذه الفياضانات.

كما قرر كمال مرجان عقد مجلس وزاري عاجل لاتخاذ جملة من القرارات العاجلة لفائدة هذا الحي والاحياء الاخرى التي تضررت من تهاطل الامطار .