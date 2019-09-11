المعهد الوطني للاستهلاك يستعد لفتح مكتبة مفتوحة للعموم

أعلن المعهد الوطني للاستهلاك ، الاربعاء، أنه يستعد لفتح مكتبة للعموم تشكل فضاء معرفيا يستقطب الباحثين و الجامعيين و المهتمين بقطاعات الاستهلاك.

واستعرض المعهد ، مساء أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ، على أنظار وزير التجارة عمر الباهي، جدول برنامجه التنفيذي والمشاريع التي سيشرع في انجازها أو استكمالها.

وأوضح مدير عام المعهد مراد بن حسين، أن الخطوط العريضة لبرنامج العمل اعدت بطريقة تشاركية مع أصحاب المصلحة و الأطراف ذات العلاقة بالاستهلاك .

ولفت الى المعهد يعمل على استقطاب الاهتمام الوطني و الدولي و انجاز مشاريع و برامج تواكب التطور المستمر لمنظومة الاستهلاك و تحمي المستهلك.

و يعمل المعهد الوطني للاستهلاك على إعداد العناصر المرجعية لمشروع توأمة بهدف تطوير المنظومة التشريعية للاستهلاك لموائمتها مع النصوص الترتيبية الأوروبية و تطوير قدرات المعهد و الأجهزة المعنية بالاستهلاك.

ويسعى كذلك إلى وضع منظومة للإعلام و الإحصاء حول الأسعار و إطلاق برنامج إحداث علامة الثقة لمواقع التجارة الالكترونية وبرامج تتعلق برفع القدرات الفنية و التسييرية للمعهد في مجال الدراسات و البحوث و تجارب و اختبارات المقارنة.