مشتريات "الأجانب " بالبورصة تصل لـ 1.1 مليار جنيه بختام التعاملات

إستحوذت تعاملات المصريين 61.84% من إجمالى التعاملات بالبورصة في ختام جلسة اليوم الأربعاء ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.62%، والعرب على 10.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.83% ، ومالت صافى تعاملات االأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة 1.1 مليار جنيه، 138.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية نحو البيع بقيمة 1.2 مليار جنيه .













أخبار البورصة اليوم الأربعاء 11-9-2019





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين أداء المؤشرات ، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.39%ليصل عند 15014 بدعم من شراء مؤسسي وعربي علي بعض الأسهم القيادية، فيما قلص مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة معظم مكاسبه بجني أرباح من قبل الأفراد علي الأسهم ذات الحراك، وربح رأس المال السوقى بقيمة 892 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 752.474 مليار جنيه.







مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 15014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 18272 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5575 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.86% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.









تداولات البورصة المصرية

بلغ حجم التداول على الأسهم 137.2 مليون ورقة مالية بقيمة 732.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 176 شركة، وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.







