ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يصدم نجم بيراميدز

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:17 م
Advertisements
الأهلي يصدم نجم بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
طباعة
عمر محمد
 
Advertisements
حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم من التعاقد مع عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أو يناير المقبل مع حلول فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعرض بعض وكلاء اللاعبين على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل التعاقد مع عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية أو الميركاتو الشتوي القادم.

ورفضت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل فكرة التعاقد مع عبد الله بكري مدافع فريق الكرة بنادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي أو الشتوي بحجة التعاقد مع محمود متولي مدافع فريق الإسماعيلي السابق لمدة 5 مواسم في وتدعيم هذا المركز بالثنائي ياسر إبراهيم القادم من سموحة ومتولي مدافع الدراويش السابق.


وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت، منذ قليل، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وكان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق والسفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، ومستر ڤينا نسيو نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، والمهندس علاء عامر مدير شركة المقاولون العرب، وسيد ادم مدير القطاع المالي بالمقاولون العرب وبرفقته وفد كبير من الشركة.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة فجر اليوم متوجهة إلى اديس ابابا التي مكثت بها ساعتين ترانزيت ثم توجهت بعدها إلى غينيا الاستوائية.

في المقابل، يصل الثنائي علي معلول ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء.

وينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بداية من غدٍ؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني.

كما ينتظم الثنائي جيرالدو دا كوستا، واليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق غدا الخميس.

وينضم الثنائي لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر غد، بعد الانتهاء من ارتباطات منتخبي أنجولا ومالي في الأجندة الدولية.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عبد الله بكري الأهلي ومدافع بيراميدز الأهلي وبيراميدز
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات ودية
أمريكا - أساسي
1
x
2.00
1
أوروجواي - أساسي
كولومبيا - أساسي
0
x
3.00
0
فنزويلا - أساسي
الأرجنتين - أساسي
4
x
4.00
0
المكسيك - أساسي
البرازيل - أساسي
1
x
5.00
0
بيرو - أساسي