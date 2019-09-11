أول تعليق من برشلونة على عودة "نيمار" في يناير

علق خافيير بورداس المدير المسؤول عن الفريق الأول بنادي برشلونة الاسباني على إمكانية تعاقد النادي الكتالوني، مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة، بعد فشل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين.









وأكد خافيير "بورداس" في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أنه لا يستبعد تعاقد برشلونة مع البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، نظرًا لرغبة اللاعب في العودة للنادي الكتالوني مجددًا.









وقال "بورداس" عن نيمار: "طالما يريد المجيء ، سنفعل ما في وسعنا من أجله للمجيء للنادي الكتالوني، حالة نيمار هي حالة خاصة، إنه لاعب استثنائي ويريد المجيء إلى برشلونة - اللاعب لم يتكيف مع باريس سان جيرمان ، لقد كان مخطئًا في الذهاب إلى هناك ، لقد قال ذلك بنفسه".









برشلونة ونيمار









وعن إمكانية انضمام "نيمار" في يناير قال: "سنرى ذلك، كل شيء يتغير في كرة القدم، لكن نيمار يظل نيمار".









وأضاف: "من الصعب تعزيز أفضل فريق في العالم في الميركاتو الصيفي، في هذا العام بذلنا جهداً اقتصادياً كبيراً ووقعنا مع دي يونج وجريزمان، هما لاعبان من الطراز الرفيع أيضًأ".









أما جوردي كاردونير النائب الأول قالأ: "نيمار كان سعيدًا هُنا للغاية، كل اللاعبين في برشلونة يكونوا سعداء للغاية، لقد أغلقنا هذا الفصل، وننتظر حدوث بعض الأشياء، ولكن الآن علينا أنّ نركز على المنافسات، الليجا بدأت بالفعل، وهو شيء مُهم بالنسبة لنا".









جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة كان قد صرح بأن النادي الكتالوني بذل كل ما في وسعه للتعاقد مع البرازيلي نيمار خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضي، وقدم العديد من المقترحات للنادي الباريسي للحصول على خدمات اللاعب، لكن الأخير اشترط طلبات مالية لم يستطيع برشلونة تنفيذها حتي لا تمثل خطر على اقتصاد النادي.









وأكد "بارتوميو" أن نادي برشلونة لا ينوي الدخول في مفاوضات جديدة مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب في يناير المقبل، مؤكدًا أنه قد يتم فتح المفاوضات مجددًا معه لضم النجم البرازيلي الصيف المقبل حال تطلب المشروع الجديد للنادي وجوده، ولكن تصريحات "بورداس" تأتي عكس ما صرح به رئيس البرسا حيث ألمح مدير الكرة بالنادي لإمكانية إنضمام اللاعب للبلوجرانا في يناير المقبل.









وكان "نيمار" قد قام أعلن رغبته في العودة مجددًا للعب ضمن صفوف نادي برشلونة الاسباني، وبذل كل ما في وسعه لإتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، خاصة وأنه غير سعيد في باريس سان جيرمان، ولكن فشلت المفاوضات بين الناديين ليستمر ضمن صفوف النادي الباريسي مجددًا".