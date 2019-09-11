طلب إحاطة حول بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والاتصالات، بشأن انتشار بيع تسويق الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة الأجهزة المعنية.



وقالت داليا، إنه انتشرت في الآونة الأخيرة، عمليات بيع وتسويق للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي رقابة حقيقية من أجهزة الدولة المعنية، وذلك يمثل كارثة حيث إن غالبية هذه الأدوية تكون مغشوشة وغير معتمدة من وزارة الصحة، وأشارت إلى وجود العديد من العمليات التي قام بها قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ضبط خلالها أدوية "مجهولة المصدر" عبر صفحات "فيس بوك"، وغالبية عمليات الضبط ترصد وجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر، ومحظور بيعها لكونها غير مسجلة بوزارة الصحة.



وأكدت النائبة البرلمانية، أن كثير من الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر فيس بوك، قد تكون مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة لكونها عملية "نصب"، وطالبت بأهمية تطبيق نظام "التكويد" في عملية صناعة الدواء لمواجهة ذلك، بحيث يحصل كل مُنتج دوائي على رقم كودي، وبالتالي يُمكن تتبعه، لافتة أن هذه النوعية من الأدوية لا تخضع للرقابة أو الفحص من قبل وزارة الصحة والسكان، ويرفض بائعيها الإفصاح عن أماكن تواجدهم ويفضلون توصيل المنتج إلى محل المستهلك.



وطالبت النائبة البرلمانية أيضًا الجهات الحكومية المسئولة عن الاتصالات في مصر، بضرورة مراقبة أي صفحة أو غيرها تبيع أدوية أو أي مُنتجات صحية عبر فيس بوك أو غيره من وسائل الاتصال، بجانب استصدار قرار يحظر عملية بيع الدواء بدون "روشتة" معتمدة من الطبيب المُعالج.



ولانتشار ظاهرة بيع الأدوية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التقدم بمشروع قانون لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا وذلك بعد انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر يتم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا وبيعها عبر الأرصفة وفى بعض المناطق فى الأسواق، مُشيرًا إلى أن مشروع القانون الذى سيتقدم به لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان فى شهر اكتوبر المقبل يتضمن عقوبات مشددة تصل الى الحبس والغرامات المالية الكبيرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المصريين مطالبا من وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى كما طالب المهندس محمد فرج عامر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية خاصة ان غالبية الأدوية التى تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعى مستوردة متسائلا: كيف تم دخول هذه الأدوية وبالكميات الكبيرة والاسعار المرتفعة جدا الى داخل البلاد ؟ وهل تم تحصيل الرسوم الجمركية عليها؟.