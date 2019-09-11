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مفاجأة.. مهاجم الأهلي يستكمل تعاقده مع الصفاقسي رغم التجنيد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:57 م
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مفاجأة.. مهاجم الأهلي يستكمل تعاقده مع الصفاقسي رغم التجنيد
عمرو جمال مهاجم الأهلي
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محمد الصو
 
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اتفق مجلس إدارة النادي الصفاقسي التونسي مع إدارة النادي الأهلي على حل ينهي أزمة فشل انتقال عمرو جمال مهاجم الفريق الأول بالمارد الأحمر إلى الفريق التونسي، بالفترة الماضية.


وكان اللاعب أعلن فشل انتقاله لصفوف الصفاقسي التونسي، رغم توقيعه عقود الانتقال وحصوله على مقدم التعاقد، بسبب طلبه للتجنيد.


وتوصلت جميع الأطراف إلى حل ينهي الأزمة الأخيرة وهو عدم استطاعته السفر لتونس واستكمال التعاقد وهو توقيع عقد جديد بموجبه انتقال اللاعب لتونس عقب تأديته خدمة الوطن.


ونجحت إدارة الصفاقسي في الحصول على موافقة الأهلي عمرو جمال على الانتقال لصفوف الفريق التونسي واستكمال تعاقده، عقب انتهاء إعارته لصفوف طلائع الجيش، لمدة موسم.


ومن المنتظر أن ينتظم عمرو جمال في تدريبات طلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد، بعد انتقاله لمدة عام على سبيل الإعارة بسبب التجنيد.


وأعلن الصفاقسي عن تعاقده مع عمرو جمال قادمًا من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء مقابل 800 ألف دولار.


وكان جمال قد تم قيده في قائمة الأهلي خلال شهر يناير الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق الأحمر، وخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

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