بنك مصر يفتتح أولى فروعه بأفريقيا نهاية العام الجاري





يخطط بنك مصر؛ للتوسع في إنشاء فروع للبنك خارجيًا خاصة على مستوي القارة الافريقية، لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة والتشجيع على الاستثمار.





وقال مصدر مطلع على خطط البنك التوسعية في أفرقيا، إن البنك سيفتتح فرع جديد له على آخر العام الحالى في مقدشيو عاصمة الصومال.





وعلمت "الفجر" من مصادرها أن البنك قد حصل على الموافقة النهائية من البنك المركزي الصومالي؛ لأفتتاح فرع له هناك.





وتابع المصدر خلال تصريحات لـ" الفجر"، نتوقع ايضًا أن يكون ثاني تواجد للبنك في القارة الإفريقية بمدينة نيروبي عاصمة كنيا، يليها دولتى كوت ديڨوار وچيبوتي، .. خطتنا تستهدف تغطية كافة مناطق القارة الأفريقية على عدة سنوات؛ لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، والتشجيع على الاستثمار.





وتأتى خطط البنك للتوسع بدول أفرقيا ضمن استراتجية الخمسية 2018-2023، والتى يستهدف من خلالها التوسع بدول القارة خلال 3 سنوات، بحسب تصريحات سابقة لرئيس البنك محمد الاتربي.





وا فتتح بنك مصر مؤخرًا عدد من مكاتب التمثيل له لزيادة انتشارة عالميًا وتقديم كافة خدماتة المصرفية لعملائة من داخل وخارج مصر، في بلدان الصين وروسيا وكوريا الجنوبية، وأيطاليا، بجانب شبكة الفروع الذي يمتلكها في الأمارات وفرنسا، ولبنوكة التابعة في لبنان وألمانيا.





تاريخ بنك مصر





ويعود فكرة إنشاء بنك مصر إلى الاقتصادي المصري محمد طلعت حرب باشابفكرة الذي قام بتنفيذ هذه الفكرة وتقديمها للمجتمع المصري بأسره وتتمثل هذه الرسالة في استثمار المدخرات القومية وتوجيهها للنمو الاقتصادي والاجتماعي وهذا البنك هو بنك مصر.





وقام البنك في الفترة منذ سنة 1920 إلى سنة 1960 بإنشاء 26 شركة في مجالات اقتصادية مختلفة تشمل الغزل والنسيج والتأمين والنقل والطيران وصناعة السينما وقد استمر البنك في دعم جميع أنشطته بنفس معدل النمو.





ويصل عدد المشروعات التى يساهم فيها البنك حاليا إلى عدد 162 مشروعا فى عدة مجالات مختلفة لخدمة الإقتصاد القومى منها 8 بنك مشترك و 24 مشروع صناعي و 21 مشروع سياحي و 22 مشروع سكني و 20 مشروع زراعي و غذائي و 28 مشروعاً ماليا و 15 مشروعاً خدمياً و9 مشروعاً في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات هذا بالاضافة إلي 15 مجموعة د. أحمد بهجت. كما قام البنك بإنشاء اثنين من أكبر صناديق الاستثمار في مصر .





اهمية بنك مصر اقتصاديا





ويظهر دور بنك مصر جليا في جميع المجالات الاقتصادية معتمداً في ذلك على انتشاره الجغرافي من خلال فروعه العديدة داخل الجمهورية وخارجها وشبكة المراسلين في كافة أنحاء العالم.





ويعتبر بنك مصر البنك الرائد في إرساء أحدث القواعد للنظم والخدمات المصرفية في مصر، ويمتلك مركزاً للحاسبات الآلية يرتبط به معظم فروعه ويعد هذا المركز واحداً من أكبر مراكز الحاسبات الآلية في الشرق الأوسط. وتمتد شبكة اتصالات الحاسب الآلي لتغطى معظم فروعه على مستوى الجمهورية كما يمتلك بنك مصر شبكة كبيرة لآلات الصرف الالي التي تنتشر في معظم أنحاء الجمهورية.







