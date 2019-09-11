في ثوان معدودة.. موظف يسرق حسابات بنكية لـ 1000 شخص بطريقة مثيرة

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أقدم موظف بأحد المتاجر اليابانية على سرقة بطاقة ائتمانية لأكثر من ألف عميل في ثوان معدودة واستخدامها في شراء أشياء لنفسه عبر الإنترنت، وذلك بفضل ذاكرته الحديدية الدهشة في حفظ المعلومات.



وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على يوسوكي تانيغوتشي صاحب الـ 34 عامًا لسرقته تلك المعلومات خلال عمله بأحد المتاجر بمراكز التسوق في مدينة كوتو بطوكيو، وفقًا لموقع “أوديتي سنترال”.



وفي الثواني القليلة التي استغرقتها عملية الدفع كان الموظف يحفظ الرقم المكون من 16 رقمًا للبطاقة واسم حامل البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها ورمز الحماية، وجميع العناصر اللازمة لاستخدام البطاقة لاحقًا للتسوق عبر الإنترنت.



وذلك من خلال استخدام ذاكرته الفوتوغرافية الحديدية، أيضًا يمكن أن يتذكر جميع معلومات بطاقة الائتمان طالما استغرق الأمر منه تدوينها لاستخدامها لاحقًا.



وعندما داهمت الشرطة منزله واعتقلت المجرم الشاب، عثروا على دفتر مفعم بالمئات من الأسماء وأرقام بطاقات الائتمان التي سرقها في الماضي.



وأخبر تانيغوتشي الشرطة أنه يستخدم معلومات بطاقة الائتمان لطلب جميع أنواع المنتجات التي سيبيعها لاحقًا، كما أنه استخدم الأموال في أشياء مثل الإيجار والطعام.



يذكر أن عمليات السرقة والاحتيال والتزوير للبطاقات الائتمانية تحدث بشكلٍ يومي وبطرق مختلفة ومتعددة. ففي كل يوم، يقوم لصوص محترفون بالحصول على البيانات الخاصة لـ البطاقة الائتمانية من خلال الشريط المغناطيسي ثم إصدار بطاقات مزوَّرة تحمل نفس بياناتك. ما يعني أن كافة عمليات الشراء التي تتم عبر هذه البطاقات هي في الواقع من رصيدك الخاص.



إذ تحتوي البطاقة الائتمانية على ما يُعرف باسم “قيمة التحقق من البطاقة CVV أو بيانات التحقق من البطاقة CVD.حيث يقوم البنك المُصدر للبطاقة بتخزين هذه الرموز على الشريط المغناطيسي للبطاقة. والطريقة الوحيدة للحصول على هذه البيانات عبر نسخ بيانات الشريط المغناطيسي من خلال تركيب أجهزة متخصصة مثل الكاميرات في أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في كل مكان.